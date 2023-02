Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έγινε στο Χονγκ Κονγκ, όπου μια άτυχη 28χρονη γυναίκα, που ήταν γνωστό μοντέλο και influencer βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα σε ψυγείο!

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα (25.2.2023) ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα μετά την ανακάλυψη του τεμαχισμένου σώματος του μοντέλου και influencer, Άμπι Τσόι, που αγνοούνταν.

Το ακέφαλο σώμα του μοντέλου από το Χονγκ Κονγκ βρέθηκε τεμαχισμένο σε κομμάτια σε ψυγείο σπιτιού στο χωριό Λουνγκ Μέι Τσουέν. Οι αρχές συνέλαβαν ως υπόπτους τον πρώην σύζυγο του 28χρονου μοντέλου και influencer, τους γονείς του τέως άνδρα της Άμπι Τσόι και, τον αδελφό του.

Τα δυο αδέλφια φέρονται να σκότωσαν την άτυχη γυναίκα, να τεμάχισαν τη σορό της και να έβαλαν τα μέλη της σε κατσαρόλες σούπας! Το κεφάλι της 28χρονης δεν έχει βρεθεί ως τώρα.

🇭🇰👮



Latest update on the murder of 28-year-old model Abby Choi Tin-fung, via @rthk_enews.



• ex-husband arrested in Tung Chung, suspected of trying to flee to the mainland via speedboat



• police still searching for body parts



*WARNING: talk of gruesome murder* pic.twitter.com/aCVjXQronA