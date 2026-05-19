Μπριζίτ Μακρόν: Φέρεται να απέρριψε ασκούμενη στο Ελιζέ επειδή επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει τη γοητεία της

Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του πολιτικού συντάκτη στο Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, αναφέρει ένα ακόμα άγνωστο παρασκήνιο ανάμεσα στη σχέση Μπριζίτ και Εμανουέλ Μακρόν
French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron pose for a group photo during a medal ceremony for French athletes who participated in the Milan-Cortina 2026 Winter Olympic Games, at the Elysee Palace in Paris, France, April 29, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool
Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν / Reuters
Το βιβλίο του πολιτικού συντάκτη στο Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ συνεχίζει τις αποκαλύψεις και αναφέρει ένα ακόμα άγνωστο παρασκήνιο ανάμεσα στη σχέση του Εμανουέλ Μακρόν με την Μπριζίτ Μακρόν και την επιρροή της Πρώτης Κυρίας στο Ελιζέ.

Η Μπριζίτ Μακρόν είχε απομακρύνει μια νεαρή ασκούμενη από το προεδρικό περιβάλλον επειδή θεωρούσε ότι επιχειρούσε «να χρησιμοποιήσει τη γοητεία της για να πετύχει όσα ήθελε» από το Ελιζέ, σύμφωνα με τον Φλοριάν Ταρντίφ.

Σύμφωνα με το βιβλίο, στενός συνεργάτης της Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να αποκάλυψε πως η σύζυγος του Γάλλου προέδρου επέσπευσε την απομάκρυνση μιας νεαρής γυναίκας, που στο βιβλίο αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Σεχραζάντ».

Ο Ταρντίφ υποστηρίζει ακόμη ότι η Μπριζίτ Μακρόν διατηρούσε αυξημένο έλεγχο στις διαδικασίες στελέχωσης του προεδρικού μεγάρου. «Υπάρχουν σύμβουλοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις στο Ελιζέ. Και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσλήψεων, η τελευταία συνέντευξη γίνεται με την Πρώτη Κυρία. Είναι επιφυλακτική», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή Les Grandes Gueules του RMC.

Ο ισχυρισμός αυτός είναι ένας από τους πολλούς που έκανε ο Φλοριάν Ταρντίφ στο βιβλίο του «Un Couple (Presque) Parfait — An (Almost) Perfect Couple», το οποίο εκτοξεύτηκε κατευθείαν στην κορυφή της λίστας με τα μπεστ σέλερ της Γαλλίας μετά την κυκλοφορία του.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη για την παρουσίαση του βιβλίου την περασμένη εβδομάδα, ο πολιτικός συντάκτης ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τον πραγματικό πλαίσιο πίσω από το διαβόητο χαστούκι της πρώτης κυρίας στον Γάλλο πρόεδρο στο αεροδρόμιο του Ανόι τον Μάιο του περασμένου έτους.

Ο καβγάς πυροδοτήθηκε όταν είδε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του από την λαμπερή Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί, την οποία ο Μακρόν φέρεται να επαινούσε ως «jolie» (όμορφη) και «magnifique» (μεγαλοπρεπή) σε μηνύματα, ισχυρίστηκε.

Αλλά το viral επεισόδιο δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η Μπριζίτ αντέδρασε θυμωμένα σε μια νεότερη γυναίκα που ένιωθε ότι ερχόταν πολύ κοντά στον σύζυγό της, σύμφωνα με το βιβλίο.

