Αραγτσί: «Μπορεί να δείτε την επιλογή ενός ανώτατου ηγέτη στο Ιράν σε μία ή δύο ημέρες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, σχολίασε τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Είναι απολύτως πρωτοφανές και μεγάλη παραβίαση του διεθνούς δικαίου να δολοφονείται ο ηγέτης μιας άλλης χώρας από ξένες δυνάμεις. Αυτό θα έκανε αυτή τη σύγκρουση, αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας των Αμερικανών εναντίον μας, ακόμη πιο επικίνδυνο και πιο περίπλοκο και ίσως θα του έδινε νέες διαστάσεις», είπε ο υπουργός του Ιράν στο Al Jazeera για τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι κρατικοί θεσμοί στο Ιράν λειτουργούν κανονικά και ότι η χώρα «έχει συνταγματικές διαδικασίες σε ισχύ».

«Μπορεί να δείτε την επιλογή ενός ανώτατου ηγέτη σε μία ή δύο ημέρες», είπε ο Αραγτσί.

«Όπως γνωρίζετε, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν ήταν μόνο ο πολιτικός ηγέτης του Ιράν, αλλά και υψηλόβαθμος θρησκευτικός ηγέτης για εκατομμύρια μουσουλμάνους, ακόμη και έξω από το Ιράν, σε όλη την περιοχή.

Είμαι βέβαιος ότι έχετε δει τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις όχι μόνο σε πόλεις σε όλο το Ιράν, αλλά και στο Ιράκ, στο Πακιστάν και σε ορισμένα άλλα μέρη. Ήταν πολύ λυπηρό για μένα να δω ότι κάποιοι από αυτούς τους διαδηλωτές πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τους φρουρούς του Γενικού Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράτσι», είπε.

«Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να φέρει κανένα καλό αποτέλεσμα για την άλλη πλευρά», δήλωσε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν υπάρχει νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους τους και δεν θα μπορέσουν να τους πετύχουν τις επόμενες ημέρες. Όσο συνεχίζουν, δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα», είπε ο Αραγτσί.

«Αυτό μου θυμίζει τον προηγούμενο πόλεμο, τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, όταν περίμεναν ότι σε δύο ή τρεις ημέρες το Ιράν θα υποχωρούσε και θα παραδινόταν. Αλλά χρειάστηκαν 12 ημέρες για να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν παραδινόταν και ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Δεν βλέπω καμία διαφορά ανάμεσα στο τώρα και τότε. Θα αντισταθούμε όσο χρειαστεί και θα δουν το αποτέλεσμα», είπε ο Αραγτσί.

«Δεν κάνουμε επίθεση στους αδελφούς μας, αλλά σε αμερικανικούς στόχους»

Ο Αραγτσί λέει ότι το Ιράν «δεν επιτίθεται στους αδελφούς μας, επιτιθέμεθα σε αμερικανικούς στόχους».

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις χώρες στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου. Έχουμε φιλικές σχέσεις και καλές σχέσεις γειτονίας με όλες τους και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις.

Αυτό που κάνουμε είναι στην πραγματικότητα πράξη αυτοάμυνας και αντίποινα για την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον μας.

Δεν επιτιθέμεθα στους αδελφούς μας στον Περσικό Κόλπο, δεν επιτιθέμεθα στους γείτονές μας, αλλά επιτιθέμεθα σε αμερικανικούς στόχους», είπε ο Ιρανός υπουργός.

«Νέος ανώτατος ηγέτης πρέπει να επιλεγεί «το συντομότερο δυνατό»

Η ιρανική νομοθεσία απαιτεί να οριστεί νέος ανώτατος ηγέτης «το συντομότερο δυνατό».

Εκπρόσωπος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών του Ιράν το δήλωσε αυτό στο κρατικό μέσο IRIB News.

«Δεδομένων των συνθηκών πολέμου, αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία», είπε ο Χαντί Ταχάν Ναζίφ.

«Το Σύνταγμα έχει προβλέψεις για τις τρέχουσες συνθήκες και, μέχρι να διοριστεί ηγέτης, το συμβούλιο ηγεσίας θα αναλάβει την ευθύνη.» Αναφέρεται στο προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας.