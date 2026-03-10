Κόσμος

Αραγτσί: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για όσο χρειαστεί – Εκτός ατζέντας οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ»

Ιρανός σύμβουλος εκτιμά πως η Τεχεράνη είναι καλά προετοιμασμένη για πόλεμο διαρκείας
Αμπάς Αραγτσί
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών / Αμπάς Αραγτσί / REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo

Το μήνυμα πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για διπλωματία, έστειλε ο Αμπάς Αραγτσί. Ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που εκτίμησε πως ο πόλεμος θα κρατήσει πολύ λιγότερο από ότι υπολόγιζε, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η χώρα του μπορεί να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις για όσο χρειαστεί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν για επίθεση 20 φορές πιο δυνατή από ότι τώρα, σε περίπτωση που η Τεχεράνη κόψει την ροή των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμπάς Αραγτσί με τη σειρά του, υποστήριξε πως το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τις μαζικές επιθέσεις με πυραύλους για όσο διαρκέσει ο πόλεμος, στέλνοντας το μήνυμα πως οι στρατιωτικές δυνάμεις του δεν έχουν πληγεί σε τέτοιο βαθμό όσο εκτιμούν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Τα πυρά συνεχίζονται και είμαστε καλά προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε να τις επιθέσεις με πυραύλους για όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS News.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν εξετάζεται καν η Τεχεράνη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», είπε, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Οι συνομιλίες δεν είναι «πλέον στην ατζέντα μας», υποστήριξε.

Ισχυρίζεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ «απέτυχαν» να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν τις πρώτες ημέρες του πολέμου και τώρα είναι «άνευ στόχου».

Με τη σειρά του, ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέει ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για διπλωματία με τις ΗΠΑ και ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος για έναν μακρύ πόλεμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
77
57
53
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Σύντομη εκδρομή ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε
Ο Τραμπ σημείωσε πως «κανείς δεν έχει ιδέα» ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης
Ντόναλντ Τραμπ
6
Εμανουέλ Μακρόν: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη
Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια
French President Emmanuel Macron looks on during a joint press conferance with Cypriot President Nikos Christodoulides (not pictured) and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (not pictured) at Paphos military airport, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean, in Paphos, Cyprus March 9, 2026. 5
Newsit logo
Newsit logo