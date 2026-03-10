Αραγτσί: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για όσο χρειαστεί – Εκτός ατζέντας οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ»

Το μήνυμα πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για διπλωματία, έστειλε ο Αμπάς Αραγτσί. Ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που εκτίμησε πως ο πόλεμος θα κρατήσει πολύ λιγότερο από ότι υπολόγιζε, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η χώρα του μπορεί να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις για όσο χρειαστεί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν για επίθεση 20 φορές πιο δυνατή από ότι τώρα, σε περίπτωση που η Τεχεράνη κόψει την ροή των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμπάς Αραγτσί με τη σειρά του, υποστήριξε πως το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τις μαζικές επιθέσεις με πυραύλους για όσο διαρκέσει ο πόλεμος, στέλνοντας το μήνυμα πως οι στρατιωτικές δυνάμεις του δεν έχουν πληγεί σε τέτοιο βαθμό όσο εκτιμούν ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Τα πυρά συνεχίζονται και είμαστε καλά προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε να τις επιθέσεις με πυραύλους για όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS News.

#BREAKING Iran’s FM Abbas Araghchi told PBS News that talking or negotiating with the US is no longer on the agenda.



He says that despite making progress during previous rounds of negotiations, the US still chose to attack Iran. pic.twitter.com/mQx6E8reSi
March 10, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν εξετάζεται καν η Τεχεράνη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», είπε, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Οι συνομιλίες δεν είναι «πλέον στην ατζέντα μας», υποστήριξε.

Ισχυρίζεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ «απέτυχαν» να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν τις πρώτες ημέρες του πολέμου και τώρα είναι «άνευ στόχου».

Με τη σειρά του, ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέει ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για διπλωματία με τις ΗΠΑ και ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος για έναν μακρύ πόλεμο.