Αραγτσί: Παράνομος ο πόλεμος κατά του Ιράν – ΗΠΑ και Ισραήλ κατέστρεψαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά

«Εκφοβιστικά καθεστώτα» αποκάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ομιλία του κατά την έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Κίνας και της Κούβας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «αποκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας» ενώ χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά του Ιράν «παράνομο» που επιβλήθηκε από «δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα».

Υποστήριξε πως ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν την διπλωματία για δεύτερη φορά καθώς στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, Ιράν και ΗΠΑ συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις για την επίλυση των διαφορών τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Οι δύο χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, τινάζοντας στον αέρα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά και στον πόλεμο των 12 ημερών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν αναφέρθηκε και στην επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μινάμπ στο Ιράν, στο οποίο σκοτώθηκαν πάνω από 175 μαθητές.

«Ανάμεσα στις πιο φρικτές εκδηλώσεις αυτής της επιθετικότητας ήταν η υπολογισμένη, κλιμακούμενη επίθεση στο σχολείο, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα αντιφατικά σχόλια των ΗΠΑ που αποσκοπούσαν στη δικαιολόγηση του εγκλήματός τους δεν θα μπορούσαν, με κανέναν τρόπο, να τους απαλλάξουν από την ευθύνη τους», είπε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου ως «έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».