Αργεντινή: Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών από τα ξημερώματα της Παρασκευής (07.03.2025) στην Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι στον Ατλαντικό Ωκεανό, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, έπεισαν 400 χιλιοστά βροχής μέσα σε οκτώ ώρες, ποσότητα ίση με αυτή των κατακρημνίσεων που κατά κανόνα καταγράφονται σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της πόλης 350.000 κατοίκων να βρεθεί κάτω από νερά.

Το φαινόμενο είναι «άνευ προηγουμένου», σύμφωνα με τον Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργό Ασφάλειας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα.

«Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε λάβει χώρα το 1930», όταν είχε σημειωθεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη χθες «είναι σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε ο κ. Αλόνσο.

Περίπου 1.321 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου Φεδερίκο Σουσμπιέλες.

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε κατεπειγόντως βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων πέσος (8,6 εκατ. ευρώ).

EXTREME flooding in Bahía Blanca, Argentina today. At least six people have died…. pic.twitter.com/jhq01zrekk — Volcaholic (@volcaholic1) March 7, 2025

Σε τηλεοπτικά πλάνα από την πόλη εικονίζονται νέες μητέρες με τα νεογέννητα μωρά τους στα χέρια και υγειονομικό προσωπικό, με τη βοήθεια του στρατού, καθώς απομακρύνονται εσπευσμένα από μονάδα νεογνών στου νοσοκομείου Χοσέ Πένα, του μεγαλύτερου στην Μπαΐα Μπλάνκα.

Massive floods wreak havoc in Argentina, fatalities reported, emergency evacuations ongoing pic.twitter.com/EkvfvLfs9s — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) March 8, 2025

Ο δήμος ανακοίνωσε πως ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες στην πόλη χθες και παρότρυνε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας, τονίζοντας πως δεν επιτρέπεται παρά μόνο η μετακίνηση «βαρέων μηχανημάτων» στο πλαίσιο επιχειρήσεων διάσωσης. Το αεροδρόμιο της πόλης έκλεισε και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς του δήμου για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025

Μια κάτοικος έδωσε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+ μέσα στο φορτηγό όπου βρήκε καταφύγιο μαζί με τα παιδιά της καθώς έβλεπε τα νερά να ανεβαίνουν στον δρόμο και μετά μέσα στο σπίτι της.

«Ανεβάσαμε τους σκύλους στην ταράτσα, βάλαμε τα παιδιά μέσα στο φορτηγό και μείναμε εδώ. Έχουμε ακόμη νερό που φθάνει το ένα μέτρο, περιμένουμε να υποχωρήσει για να πάμε σε πιο ασφαλή τοποθεσία», είπε η Φλάβια Βιέρα Ρομέρο.

«Οι γείτονες ανέβηκαν σε ταράτσες», πρόσθεσε.

Severe flooding in Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina

More than 300mm of rain fell in less than 4 hours.

40 family were evacuated.#Inundacion #Inondation pic.twitter.com/5tO0wNeVhQ — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 7, 2025

Η επαρχία Μπουένος Άιρες, διοικητική οντότητα χωριστή από την πρωτεύουσα, στην οποία υπάγεται η Μπαΐα Μπλάνκα, ανακοίνωσε πως έστελνε χθες το απόγευμα βάρκες και κανό, ασθενοφόρα 4×4, δυο ελικόπτερα, φορτηγά με τρόφιμα, πόσιμο νερό και εξοπλισμό στην πλημμυροπαθή πόλη.

THIS MORNING, MASSIVE FLOODING IN BAHÍA BLANCA, ARGENTINA



– Heavy rainfall has made most streets impassable

– Over 200mm of rain has fallen, with 50-100mm more expected in the next 2 hours

– 40 families evacuated, with many more calls for assistance being processed pic.twitter.com/mBebvdqAZX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 7, 2025

Οι υπουργοί Άμυνας Λουίς Πέτρι και Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς έκαναν γνωστό χθες το απόγευμα πως επρόκειτο να μεταβούν άμεσα στην Μπαΐα Μπλάνκα.

ARGENTINA FLOODS: 10 DEAD IN BAHÍA BLANCA DISASTER



Severe flooding in southeastern Buenos Aires has left at least ten people dead, with entire streets submerged.



Raging waters have flipped vehicles, stranded residents, and caused massive destruction across Bahía Blanca.… pic.twitter.com/JgVQQhALGg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2025

Η πόλη είχε βρεθεί αντιμέτωπη και στο πρόσφατο παρελθόν με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Στα τέλη του 2023, σφοδρή καταιγίδα, με ισχυρές βροχές και ανέμους που έφταναν τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα, άφησε πίσω δεκατρείς νεκρούς, καθώς κατέρρευσε η οροφή κλειστού σταδίου.