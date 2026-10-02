Το «μυστικό σχέδιο» της Μέγκαν Μαρκλ για να επισκιάσει την Κέιτ Μίντλετον

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση μετά την εγκατάστασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο και όπως αναφέρει δημοσίευμα αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά μέρος ενός σχεδίου για να επισκιάσει την Κέιτ Μίντλετον.

Μέχρι στιγμής, η Μέγκαν Μαρκλ έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία. Δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη δημόσια εμφάνιση από τότε, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι έχει ήδη εμφανιστεί σε αρκετές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο Invictus Spirit Gala και στα WellChild Awards. Η συμβουλή που δόθηκε στη Μέγκαν Μαρκλ είναι να είναι «λιγότερο προσβάσιμη», ώστε να δημιουργήσει μυστήριο γύρω από τη ζωή της και να ενισχύσει έτσι το προφίλ της σε βάρος της Κέιτ Μίντλετον που είναι πολύ αγαπητή και δημοφιλής.

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Η πηγή που επικαλείται το Express, υποστηρίζει ότι μαζί με την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν «έχει υιοθετήσει» αυτή τη στρατηγική και με αυτό τον τρόπο ελπίζει ότι θα ενισχύσει το brand της, «As Ever», το οποίο διαθέτει μαρμελάδες και μέλι.

Η πηγή δήλωσε: «Σκόπιμα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά παράλληλα έχει πολλές δραστηριότητες που την απασχολούν. Όταν αρχίσει να εμφανίζεται περισσότερο δημόσια, η ελπίδα είναι ότι θα έχει δημιουργηθεί τέτοια προσμονή, ώστε ο κόσμος να ενθουσιαστεί βλέποντάς την, αντί να τη βλέπει παντού από την αρχή και να κουραστεί από την παρουσία της».

Κέιτ Μίντλετον /REUTERS/Hannah McKay

Τόσο η Μέγκαν Μαρκλ όσο και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν καταστήσει σαφές ότι προτεραιότητά τους μετά την μετακόμισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ιδιωτικότητα, έχοντας ήδη μεταφέρει τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, σε άλλο σχολείο και κρατώντας αυστηρά κρυφή την περιοχή όπου βρίσκεται το νέο τους σπίτι. Θεωρήθηκε ότι η διαδρομή προς το προηγούμενο σχολείο τους καθιστούσε ευάλωτους στόχους κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Το άτομο που έκανε τις δηλώσεις ανώνυμα, ισχυρίστηκε ακόμα ότι, μόλις η Μέγκαν επιστρέψει στο προσκήνιο, ελπίζει σε μια «φανταστική υποδοχή» που θα της επιτρέψει να επισκιάσει τη νύφη της Κέιτ Μίντλετον. Πρόσθεσε μάλιστα: «Μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτός είναι ο στόχος».