Artemis II: Επέστρεψαν στην γη οι 4 αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Τζέρεμι Χάνσεν έγραψαν ιστορία. Οι 4 αστροναύτες της αποστολής Artemis II επέστρεψαν στην γη τα ξημερώματα του Σαββάτου (11.04.2026) μετά το δεκαήμερο ταξίδι τους στο διάστημα για την εξερεύνηση της Σελήνης.

Οι 4 αστροναύτες του διαστημικού σκάφους «Orion» μπήκαν στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η τριβή προκάλεσε θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας την επιστροφή τους ως την πιο επικίνδυνη φάση του ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη. Τα ξημερώματα ωστόσο έφτασαν στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό με ασφάλεια και μοιράζοντας στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή είχε αναπτυχθεί πλήθος πλοίων και αεροσκαφών από τις αμερικανικές δυνάμεις ώστε να περισυλλέξουν τους αστροναύτες.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — (@NASA) April 11, 2026

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — (@NASA) April 11, 2026

Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός του πληρώματος ήταν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου.

Εκεί συνάντησαν και τις οικογένειές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

All four of the Artemis II astronauts have been successfully extracted from the Orion spacecraft following splashdown and are now on the USS John P. Murtha. Next up, they will be escorted to the medical bay where they will undergo post-mission medical evaluations. pic.twitter.com/v96RFKEUNN — (@NASA) April 11, 2026

Στις φωτογραφίες τους από τις πρώτες στιγμές στην γη, εμφανίζονται χαρούμενοι, χαμογελούν στον φακό σαν μικρά παιδιά.

Τραμπ: Επόμενο βήμα ο Άρης

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους 4 αστροναύτες αφού επέστρεψαν στην γη με απόλυτη ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε το πλήρωμα ταλαντούχο και δήλωσε πως είναι πολύ υπερήφανος για αυτήν την αποστολή.

Εκτίμησε πως παρόμοια επιχείρηση αναμένεται να γίνει ξανά ενώ το επόμενο βήμα της ΝΑSA αλλά και των αστροναυτών είναι να ταξιδέψουν στον Άρη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της αποστολής Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν, το “επόμενο βήμα” θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν “στον Άρη!”, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.