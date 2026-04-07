Artemis II: Οι αστροναύτες είδαν την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά σιγής

Έγραψαν ιστορία τα μέλη της αποστολής Artemis II της NASA με το Orion ξεπερνώντας τη μέγιστη απόσταση από τη Γη, φτάνοντας στο σκοτεινό σημείο της Σελήνης.

Το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA στο Χιούστον επανέκτησε την επικοινωνία με το πλήρωμα του Artemis II, το οποίο βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ύστερα από μια προγραμματισμένη διακοπή σήματος διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ο στόχος επετεύχθη. Ξεπέρασαν όσα είχε πετύχει το 1970 η αποστολή του Apollo 13 και πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους.

Η απόλυτη σιγή προκλήθηκε λόγω της διέλευσης από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη

Παράλληλα το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έζησε μοναδικές στιγμές από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα.

Ολα εξελίχθηκαν ομαλά στο εγχείρημα για την «επιστροφή» μετά την απόλυτη σιωπή. Αρχικά εμφανίστηκε ξανά το ραδιοσήμα στις οθόνες των μηχανικών, ακολούθησε η μετάδοση δεδομένων και τελικά ακούστηκε καθαρά η φωνή από την κάψουλα.

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν το μήνυμα από το Orion, βάζοντας τέλος στην αγωνία όσων ήταν στο Κέντρο Ελέγχου. ( σ.σ Το Integrity που ανέφερε το πλήρωμα του Orion δεν είναι λέξη του μηνύματος, αλλά το callsign – κωδικό όνομα επικοινωνίας – του διαστημοπλοίου κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II).

NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, το σκάφος λειτούργησε αυτόνομα, με τα συστήματά του να εκτελούν έναν κρίσιμο ελιγμό στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, ώστε να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

«Είναι υπέροχο που ακούμε ξανά τη Γη», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ. «Σε Ασία, Αφρική και Ωκεανία, κοιτάζουμε προς τα πίσω και σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Μπορείτε να σηκώσετε το βλέμμα σας και να δείτε το φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Σας βλέπουμε κι εμείς. Όταν πραγματοποιήσαμε τον ελιγμό προς τη Σελήνη, είπα ότι δεν εγκαταλείπουμε τη Γη. Και αυτό είναι αλήθεια. Θα εξερευνήσουμε. Θα κατασκευάσουμε διαστημόπλοια. Θα επιστρέψουμε ξανά. Θα δημιουργήσουμε επιστημονικές βάσεις. Θα οδηγήσουμε ρόβερ, θα κάνουμε ραδιοαστρονομία, θα ιδρύσουμε εταιρείες. Θα ενισχύσουμε τη βιομηχανία, θα εμπνεύσουμε. Αλλά τελικά, θα επιλέγουμε πάντα τη Γη. Θα επιλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον.»

Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Κατά την πορεία γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έγινε μάρτυρας μιας εντυπωσιακής ολικής έκλειψης Ηλίου, διάρκειας περίπου 35 λεπτών, από ένα εξαιρετικά σπάνιο σημείο παρατήρησης πίσω από τη Σελήνη. Οι αστροναύτες, αξιοποιώντας κάμερες και εξειδικευμένους επιστημονικούς αισθητήρες, κατέγραψαν πολύτιμο οπτικό υλικό και δεδομένα, οργανωμένοι σε ομάδες «παραθύρου» και «καμπίνας» για την καλύτερη κάλυψη του φαινομένου.

Όπως περιέγραψαν οι ίδιοι, η εμπειρία ήταν «απερίγραπτη», καθώς η εικόνα του Ήλιου να κρύβεται πίσω από τη Σελήνη, σε συνδυασμό με το απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, προσέφερε ένα θέαμα μοναδικό για τα ανθρώπινα δεδομένα, με σημαντική επιστημονική συμβολή στην κατανόηση των φαινομένων του βαθύ διαστήματος.

Μετά το τέλος της αποστολής το Artemis II θα χρειαστεί περίπου τέσσερις ημέρες για την επιστροφή στη Γη.

Κατά τα πρώτα στάδια του ταξιδιού, το πλήρωμα προχώρησε σε μια σειρά ελέγχων των συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνίας και υποστήριξης ζωής, επιβεβαιώνοντας την ομαλή λειτουργία τους για τις απαιτήσεις μιας τόσο σύνθετης αποστολής στο βαθύ διάστημα. Ταυτόχρονα, οι αστροναύτες είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη Γη από μεγάλη απόσταση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «εύθραυστη μπλε σφαίρα» που ξεχωρίζει μέσα στο απέραντο σκοτάδι του διαστήματος.

Update: We’ll be extending our livestream coverage tonight to have a little more time with the Artemis II crew. — NASA (@NASA) April 6, 2026

Η αποστολή αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την επιστροφή στη Γη, ολοκληρώνοντας μια καθοριστική δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis. Η επιτυχία του Artemis II θα αποτελέσει ορόσημο για τις επόμενες φάσεις, με τελικό στόχο την επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη και την εγκαθίδρυση μιας πιο σταθερής ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Η κάψουλα θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στο Σαν Ντιέγκο στις 10 Απριλίου, εννέα ημέρες μετά την εκτόξευση από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.