Άστραψε και βρόντηξε η Κάρολαϊν Λέβιτ στον Λευκό Οίκο: «Μισεί τον Τραμπ» ο αρχισυντάκτης του Atlantic που διέρρευσε το υλικό της συνομιλίας

Θυελλώδης ήταν η ενημέρωση των δημοσιογράφων από την εκπρόσωπο Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ στον Λευκό Οίκο αναφορικά με τη διαρροή e-mail του αμερικανικού Υπουργείο Άμυνας μέσω της εφαρμογής Signal.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δέχτηκε «βομβαρδισμό» ερωτήσεων κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, για την υπόθεση που μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό «The Atlantic» έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο επίθεσης των ΗΠΑ κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά λάθος σε δημοσιογράφο του.

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται μηνύματα του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ με τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των Χούθι, πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

«Δεν συζητήθηκαν πολεμικά σχέδια», δήλωσε η Λέβιτ και στόχευσε άμεσα τον αρχισυντάκτη του «The Atlantic», Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αποκαλώντας τον «φανατικό hater του Τραμπ» και Δημοκρατικό.

After The Atlantic published purported Yemen strike details from Signal chat, White House press sec. Karoline Leavitt described thread as “a policy discussion, a sensitive policy discussion, surely, amongst high-level Cabinet officials and senior staff.” https://t.co/05gnFtowbn pic.twitter.com/peeRsxeqfM — ABC News (@ABC) March 26, 2025

Επίσης, η Λέβιτ επέκρινε την καριέρα του Γκόλντμπεργκ ως ρεπόρτερ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Πολέμου στο Ιράκ και των εκλογών του 2016.

Ο Τραμπ είναι έτοιμος «να αντιμετωπίσει αυτήν την ιστορία»

Στην ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους, η Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ της είπε ότι «θα αντιμετωπίσει αυτήν την ιστορία» και πως ο ίδιος ήθελε να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο.

Τόνισε, δε, ότι η εφαρμογή Signal είναι μία «εγκεκριμένη εφαρμογή» που το Υπουργείο Άμυνας και η CIA έχουν «φορτώσει» σε κυβερνητικά τηλέφωνα επειδή είναι «ασφαλής».

The White House Press Secretary Karoline Leavitt accuses The Atlantic publication of ‘playing word games’ and putting a ‘sensationalist spin’ on the US security leak. https://t.co/TC2ROCL7wW



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6rHRsd9ExF — Sky News (@SkyNews) March 26, 2025

Δημοσιογράφος είπε ότι το νήμα των μηνυμάτων κειμένου περιείχε λεπτομερώς τον ακριβή χρόνο των σχεδιαζόμενων επιθέσεων πριν πραγματοποιηθούν, καθώς και μερικά από τα στρατιωτικά μέσα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν, ρωτώντας την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πώς θα αποκαλούσε αυτή τη συζήτηση, αν όχι «πολεμικά σχέδια».

Απαντώντας η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι τα κείμενα περιείχαν μεν «ευαίσθητες συζητήσεις πολιτικής», προσθέτοντας δε ότι η συνομιλία θα πρέπει να καθησυχάσει τον αμερικανικό λαό για τη «δυναμική» στρατιωτική ομάδα και την ομάδα πληροφοριών του Τραμπ.

Επιπλέον, δήλωσε και πάλι ότι «κανένα πολεμικό σχέδιο» δεν συζητήθηκε και ότι «κανένα απόρρητο υλικό» δεν στάλθηκε στην ομαδική συνομιλία.

KAITLAN COLLINS of CNN disrupts the daily White House press briefing — refusing to accept that Karoline Leavitt isn’t taking a second question from her. pic.twitter.com/mar9kjUd7O — The Washington Observer (@WashObserver) March 26, 2025

Υπό την πίεση ερωτημάτων, η Λέβιτ είπε ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς – αυτός που φέρεται να πρόσθεσε τον αρχισυντάκτη του «The Atlantic» στο νήμα μηνυμάτων Signal – ανέλαβε την ευθύνη για το λάθος.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα εθνικής ασφάλειάς του».

Στη συνέχεια, επέμεινε σε όσα δήλωσε, τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος όσο και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι «τίποτα από αυτά δεν ήταν απόρρητο».

Μάλιστα, η Λέβιτ δεν δίστασε να θέσει η ίδια ερώτημα προς τους δημοσιογράφους:

«Εμπιστεύεστε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος προτάθηκε γι’ αυτόν τον ρόλο; Ή εμπιστεύεστε τον Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ο οποίος είναι γνωστός Δημοκρατικός δημοσιογράφος που μισεί τον Τραμπ;», ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον αρχισυντάκτη του ”The Atlantic”, ο οποίος προστέθηκε κατά λάθος σε μία ομαδική συνομιλία όπου κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν ένα επικείμενο χτύπημα σε στόχους των Χούθι.

«Δεν πρόκειται να δεχθούμε μαθήματα για την εθνική ασφάλεια και τα αμερικανικά στρατεύματα από τους Δημοκρατικούς στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης που έστρεψαν το άλλο μάγουλο με την κυβέρνηση Μπάιντεν λόγω της ανικανότητάς τους», είπε.

Συγκεκριμένα, η Λέβιτ επεσήμανε τη θανατηφόρα αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν πίστευε ότι η επιχείρηση ήταν «αποδεκτή».

«Ο Μασκ θα βοηθήσει να καταλάβουμε πώς προστέθηκε ο δημοσιογράφος»

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε πως θα απευθυνθούν στον Έλον Μασκ «για να βοηθήσει να καταλάβουμε πώς ο δημοσιογράφος προστέθηκε στη συνομιλία του Signal».

Ο Μασκ θα «καταλάβει πώς αυτός ο αριθμός προστέθηκε κατά λάθος» στη συνομιλία του Signal», εξήγησε, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει «να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».