Αστυνομία των ΗΠΑ για απαγωγή της Νάνσι Γκάθρι: «Η οικογένειά δεν φέρει καμία ευθύνη, σκληρό οποιοδήποτε υπονοούμενο»

Την ώρα που παραμένουν «κολλημένες» οι έρευνες για την απαγωγή της της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του Today, Σαβάνα Γκάθρι, η αστυνομία των ΗΠΑ τονίζει ότι η οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι «δεν φέρει καμία ευθύνη».

«Η οικογένεια Γκάθρι, συμπεριλαμβανομένων όλων των αδελφών και των συζύγων τους, δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πίμα Κρις Νάνος σε ανακοίνωσή του στο X, σχετικά με την απαγωγή της 84χρονης μητέρας της αμερικανίδας παρουσιάστριας από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας το βράδυ του Σαββάτου 31.01.2026.

«Το να υπονοούμε το αντίθετο δεν είναι μόνο ψευδές αλλά και σκληρό. Η οικογένεια Γκάθρι είναι απλώς το θύμα», σχολίασε ο ίδιος.

Η Νάνσι Γκάθρι είναι η μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι, Αμερικανίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας. Η απαγωγή της ηλικιωμένης γυναίκας, τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου, αποτελεί πρωτοσέλιδη είδηση σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από τις αρχές του μήνα.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή το βράδυ στα social media η Σαβάνα Γκάθρι, παρακαλεί τους απαγωγείς της μητέρας της να «κάνουν το σωστό».

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στο δίκτυό του Truth Social ότι παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης και ότι ελπίζει σε ένα «θετικό αποτέλεσμα».

Ένα γάντι που περιέχει ίχνη DNA, το οποίο βρέθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, φαίνεται να ταιριάζει με αυτά που φορούσε ένα άτομο που απεικονίζεται σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από το FBI, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο με μάσκα και όπλο που φαίνεται να χειρίζεται την κάμερα της πόρτας εισόδου του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι τη νύχτα της εξαφάνισής της.

Το FBI έχει προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη.