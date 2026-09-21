Κόσμος

Βρετανία: Νέο τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας – 62 πτήσεις ακυρώθηκαν και 200 καταγράφουν καθυστερήσεις

Η βλάβη αφορά σε ζήτημα συνδεσιμότητας σε τμήμα του δικτύου
A passenger looks at a departure board displaying cancelled flights at Heathrow Airport's Terminal 5 in London, Britain, September 8, 2026. Some departing flights at major British airports were disrupted on Tuesday after air traffic control provider NATS experienced a technical issue, with Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted among the airports affected by restrictions and delays. REUTERS/Isabel Infantes
(REUTERS/Isabel Infantes)
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Νέο «μπλακ άουτ» συνέβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροδρόμια της Βρετανίας. Μέχρι στιγμής προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη βόρεια Αγγλία λόγω ενός «τεχνικού ζητήματος».

Η βλάβη στο βρετανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνέβη το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) και πρόκειται για ζήτημα συνδεσιμότητας σε τμήμα του δικτύου. 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής, σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις.

«Νωρίς σήμερα το πρωί αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό πρόβλημα στο κέντρο μας στο Πρέστγουικ της Σκωτίας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, εφαρμόστηκαν κανονισμοί εναέριας κυκλοφορίας ώστε να διαχειριστούμε τον φόρτο της κίνησης, ενώ οι τεχνικοί μας διερευνούσαν το ζήτημα» τονίζει σε ανακοίνωσή της η NATS, παλαιότερα γνωστή ως Εθνικές Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.

«Πρόκειται για ζήτημα συνδεσιμότητας σε τμήμα του δικτύου των συστημάτων μας, το οποίο αφορούσε συγκεκριμένα τη λειτουργία στη Σκωτία. Δεν σχετίζεται καθόλου με το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα αυτόν τον μήνα».

Η NATS πρόσθεσε επίσης: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση και τους ευχαριστούμε για την υπομονή τους. Οι επιβάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να ενημερώνονται από την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πτήση τους».

«Το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί και συνεργαζόμαστε στενά με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για την ασφαλή άρση των εναπομεινάντων περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία, το συντομότερο δυνατό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί κάθε περαιτέρω αναστάτωση».

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