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Σίντι Κρόφορντ: «Είμαι πολύ περήφανη για τον άντρα που έγινες», έγραφε δύο μήνες πριν το θάνατο του 27χρονου γιου της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά του τον περασμένο Ιούλιο
O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την μητέρα του Σίντι Κρόφορντ και τον πατέρα του Ράντε Γκέρμπερ
O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την μητέρα του Σίντι Κρόφορντ και τον πατέρα του Ράντε Γκέρμπερ / Photo by Phillip Faraone/Getty Images
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Η Σίντι Κρόφορντ είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μόλις δύο μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Η είδηση του θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας, έγινε γνωστή την Κυριακή (20.09.2026). Πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Τον Ιούλιο, η Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει δύο φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του γιου της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τον άντρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ».

Ο Πρίσλεϊ ήταν το πρώτο παιδί της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια Γκέρμπερ. Είχε ακολουθήσει και ο ίδιος τον δρόμο του μόντελινγκ, υπογράφοντας με την IMG Models στα 15 του χρόνια. Το 2018 εμφανίστηκε μαζί με τη μητέρα του σε διαφημιστική καμπάνια της Pepsi.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και τον εθισμό.
Η μητέρα του τον είχε αποκαλέσει τότε «πολεμιστή», ενώ η αδελφή του Κάια και ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, είχαν εκφράσει επίσης την υποστήριξή τους.

Η Κάια είχε μιλήσει πρόσφατα για τον αντίκτυπο που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της στην οικογένεια, λέγοντας στη Vogue ότι μια τέτοια κατάσταση «ισοπεδώνει τους πάντες».

Η Κρόφορντ και η οικογένειά της ζήτησαν ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικογένεια «ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Στην τελευταία της φωτογραφία, σύσσωμη η οικογένεια πόζαρε χαμογελαστή. Ήταν Μάιος του 2026.

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