Σίντι Κρόφορντ: «Είμαι πολύ περήφανη για τον άντρα που έγινες», έγραφε δύο μήνες πριν το θάνατο του 27χρονου γιου της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μόλις δύο μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Η είδηση του θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας, έγινε γνωστή την Κυριακή (20.09.2026). Πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

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Τον Ιούλιο, η Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει δύο φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του γιου της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τον άντρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ».

Ο Πρίσλεϊ ήταν το πρώτο παιδί της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια Γκέρμπερ. Είχε ακολουθήσει και ο ίδιος τον δρόμο του μόντελινγκ, υπογράφοντας με την IMG Models στα 15 του χρόνια. Το 2018 εμφανίστηκε μαζί με τη μητέρα του σε διαφημιστική καμπάνια της Pepsi.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη και τον εθισμό.

Η μητέρα του τον είχε αποκαλέσει τότε «πολεμιστή», ενώ η αδελφή του Κάια και ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, είχαν εκφράσει επίσης την υποστήριξή τους.

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Η Κάια είχε μιλήσει πρόσφατα για τον αντίκτυπο που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της στην οικογένεια, λέγοντας στη Vogue ότι μια τέτοια κατάσταση «ισοπεδώνει τους πάντες».

Η Κρόφορντ και η οικογένειά της ζήτησαν ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικογένεια «ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Στην τελευταία της φωτογραφία, σύσσωμη η οικογένεια πόζαρε χαμογελαστή. Ήταν Μάιος του 2026.