Ιαπωνία: Ο ισχυρός τυφώνας Ντουτζουάν «σαρώνει» το Τόκιο – Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα του ο τυφώνας Ντουτζουάν και οι αρχές στην Ιαπωνία σήμαναν συναγερμό για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στο Τόκιο.

Το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026), εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του τυφώνα Ντουτζουάν. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας αναφέρει ότι 1.674.084 άνθρωποι στο Ιμπαράκι, την Τσίμπα, το Τόκιο, την Καναγκάβα και τη Σιζουόκα έχουν δεχτεί εντολές εκκένωσης.

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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό να έχει ήδη συμβεί κάποιο είδος καταστροφής σε περιοχές επιρρεπείς σε κατολισθήσεις» και καλεί τον κόσμο να φροντίσει για την ασφάλειά του άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι «υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή».

«Υπάρχουν περιοχές στα βόρεια νησιά Ίζου, στο νομό Τσίμπα, στο νομό Καναγκάβα και στο νομό Σιζουόκα, όπου η κατάσταση αντιστοιχεί στο Επίπεδο Συναγερμού 4» δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της υπηρεσίας, Τακούγια Χοσόμι, σε συνέντευξη Τύπου.

WATCH: This Japan Airlines 737-800 from Tokyo Haneda to Osaka Itami JL117 getting hammered by turbulence during Typhoon Dujuan.



Those wings are supposed to flex. A rigid wing would transfer far more of the turbulence loads into the fuselage.



And this is nowhere near their… — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 21, 2026

«Παρακαλούμε να ελέγξετε τον κίνδυνο καταστροφής στον δήμο όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και να φροντίσετε να εκκενώσετε την περιοχή πριν ο δήμος εκδώσει εντολή εκκένωσης Επιπέδου 4».

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Εκτιμάται ότι ο τυφώνας «ενισχύθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο» επειδή η κίνησή του επιβραδύνθηκε ελαφρώς στα ύδατα ανοικτά των νησιών Ίζου, όπου οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας είναι υψηλές, πρόσθεσε ο Χοσόμι.

Σύμφωνα με στοιχεία των αρχών, η καταιγίδα προκαλεί επί του παρόντος ανέμους με σταθερή ένταση περίπου 130 χλμ./ώρα, με ριπές που φτάνουν τα 194 χλμ./ώρα. Στο κέντρο του Τόκιο, δε, αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 75 χλμ./ώρα.

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Typhoon 25: Terrifying power and size



That red Shinto torii is only about 5–6 meters tall.



The wave behind it detonates over the entire gate and swallows it in whitewater. If the shrine gate is two stories high, that explosion is easily 8–12 meters of raw Pacific swell.



This… pic.twitter.com/08EGCFLkHH — World Data Analysis (@World_Data_A) September 21, 2026

Imagen de la afectación en Japón por el tifon Dujuan!! https://t.co/58k7Ix7USZ — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) September 21, 2026

Η βροχή θα είναι έντονη και συνεχής για το υπόλοιπο της Δευτέρας, με συνολικά ύψη βροχής έως και 250 mm στην περιοχή Κάντο. Αυτή η ποσότητα θεωρείται ικανή να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.