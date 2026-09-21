Ντόναλντ Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου της – Πολλά διυλιστήρια έχουν ανατιναχθεί

Μεγάλο είναι το πλήγμα που έχει υποστεί η βιομηχανία πετρελαίου λόγω των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει o Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου της, καθώς πολλά ρωσικά διυλιστήρια έχουν καταστραφεί.

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Η Ρωσία, δυστυχώς, έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ εξαιτίας του πολέμου της με την Ουκρανία. Ένας μεγάλος αριθμός διυλιστηρίων ντίζελ της έχει ανατιναχθεί και, τουλάχιστον προσωρινά, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτός ο παράλογος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί. Ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι κρίμα!», επισημαίνει.

Financial Times: Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δυιλιστήρια

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του χθες Κυριακή, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Αιτία των πιέσεων του Τραμπ στον Ζελένσκι η ανησυχία που υπάρχει ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα.