Axios: Καταρρέουν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Καταρρέουν τα σχέδια για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τονίζεται πως οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (06/02/2026) στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.

Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αρχίσουν συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το θέμα των πυρηνικών, το πρόγραμμα των βαλλιστικών του πυραύλων.

“Εάν οι Ιρανοί θέλουν να μας συναντήσουν, είμαστε έτοιμοι”, δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι καμιά συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

“Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Μασκάτε”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες “θα περιοριστούν στο πυρηνικό θέμα και στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν”.

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, αναφέροντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί και Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ωστόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν το επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι είχαν συμφωνήσει για μια συνάντηση στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα αλλά ότι το Ιράν είχε αλλάξει άποψη.

“Πιστεύαμε ότι είχαμε συγκροτήσει ένα φόρουμ που είχε εγκριθεί στην Τουρκία. Είχε συγκροτηθεί από αρκετούς εταίρους που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό και να αποτελούν μέρος του.

Χθες, είδα αντικρουόμενες πληροφορίες εκ μέρους του Ιράν, το οποίο δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση”, δήλωσε.

Διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Από τον Ιανουάριο και το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης το οποίο η ιρανική εξουσία, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απειλούν και εναλλάξ δηλώνουν ανοιχτές στον διάλογο, ενώ μεσολαβήτριες χώρες προσπαθούν να μειώσουν τις εντάσεις.

Η Τεχεράνη υπογράμμισε επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να μείνουν περιορισμένες αυστηρά στο πυρηνικό θέμα, απορρίπτοντας κάθε διαπραγμάτευση για το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τις αμυντικές της ικανότητες.

Ωστόσο ο Ρούμπιο ήταν κατηγορηματικός: “Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία, κυρίως το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό”, δήλωσε.