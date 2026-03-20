Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται την κατάληψη του νησιού Χαργκ για να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού Χαργκ, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Η σημασία του ζητήματος είναι καθοριστική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους χωρίς να αρθεί ο έλεγχος του Ιράν στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας καταγράφουν άνοδο.

Ωστόσο, μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, η οποία βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα από τις ακτές και διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου, ενδέχεται να εκθέσει άμεσα τις αμερικανικές δυνάμεις σε αυξημένο κίνδυνο.

Σύμφωνα με πηγές, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αφού οι ΗΠΑ αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να πλήξουμε περαιτέρω τους Ιρανούς, να καταλάβουμε το νησί και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Η επιχείρηση θα απαιτούσε επίσης ενίσχυση δυνάμεων. Τρεις μονάδες Πεζοναυτών βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, ενώ εξετάζεται η αποστολή επιπλέον στρατευμάτων.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε: «Θέλει το Ορμούζ ανοιχτό. Αν χρειαστεί να καταλάβει τη νήσο Χαργκ, θα το κάνει. Αν αποφασίσει παράκτια εισβολή, αυτό επίσης είναι πιθανό. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση».

Άλλος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η παρουσία χερσαίων δυνάμεων σε συγκρούσεις αποτελεί πάγια πρακτική για όλες τις αμερικανικές κυβερνήσεις, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον χαρακτήρισε «συνετή» τη στάση του Τραμπ να μην αποκλείει μια χερσαία εισβολή, σημειώνοντας ότι το κλείσιμο του στενού από το Ιράν αποτελεί ένδειξη πίεσης, ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλαπλά σχέδια αντιμετώπισης.

Από την άλλη πλευρά, ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας επιχείρησης.

Ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι προειδοποίησε ότι η κατάληψη του νησιού ενδέχεται να εκθέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε σημαντικό κίνδυνο χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή πετρελαίου από άλλα σημεία.

Κατά τον ίδιο, είναι πιθανότερο οι ΗΠΑ να επιλέξουν την αποστολή πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, αντί για μια χερσαία επιχείρηση.

Στο παρασκήνιο, η κατάληψη της νήσου φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά, ενώ εναλλακτικά σενάρια περιλαμβάνουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Νομικοί του Πενταγώνου έχουν ήδη κληθεί να γνωμοδοτήσουν για τη νομιμότητα τέτοιων ενεργειών.

Παράλληλα, πέρα από τη δύναμη 2.500 Πεζοναυτών που αναμένεται να φτάσει σύντομα, ακόμη δύο μονάδες αντίστοιχου μεγέθους κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ συζητούνται και περαιτέρω ενισχύσεις.

Πηγές σημειώνουν, πάντως, ότι οι Πεζοναύτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες αποστολές, όπως η εκκένωση διπλωματικού προσωπικού από πρεσβείες στην περιοχή, εφόσον χρειαστεί.