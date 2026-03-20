Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Χαμενεΐ – Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ χαρακτηρίζει δειλούς τους συμμάχους και πως θα το «θυμάται»

IDF: Πλήγματα σε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν

Σε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

Όπως αναφέρεται, στην Τεχεράνη επλήγησαν αρκετά εργοστάσια παραγωγής όπλων, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, ανατολικά της Τεχεράνης, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, όπου, σύμφωνα με τον στρατό, βρίσκονταν και Ιρανοί στρατιώτες σε επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Ο IDF επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει διαπιστώσει πως το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μετά την «υποβάθμιση της πλειονότητας των δυνατοτήτων του καθεστώτος για εκτοξεύσεις από το δυτικό Ιράν».