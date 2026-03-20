Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Χαμενεΐ – Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ χαρακτηρίζει δειλούς τους συμμάχους και πως θα το «θυμάται»

Έπειτα από συνομιλίες με το Ισραήλ, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Μπαρό δηλώνει ότι δεν βλέπει ορατό τέλος σύντομα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν για να μιλήσει μαζί τους
Σπύρος Πλουμίδης , Αθηνά Σκορδιαλού , Μαρία Αρβανίτη , Ανδρέας Μορφόπουλος , Τόνια Γκόρου

Ανεξέλεγκτος μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Βηρυτό και Τεχεράνη. Νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους που τους χαρακτηρίζει δειλούς και πως χωρίς τις ΗΠΑ είναι «χάρτινη τίγρη». Την ίδια ώρα το Ιράκ υπόσχεται εκδίκηση και λέει πως «κανείς αξιωματούχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν είναι ασφαλής». Το ΝΑΤΟ αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου. Δείτε όλα όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.

18:50 | 20.03.2026
IDF: Πλήγματα σε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη και αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν

Σε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

Όπως αναφέρεται, στην Τεχεράνη επλήγησαν αρκετά εργοστάσια παραγωγής όπλων, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξαρτημάτων βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, ανατολικά της Τεχεράνης, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, όπου, σύμφωνα με τον στρατό, βρίσκονταν και Ιρανοί στρατιώτες σε επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Ο IDF επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει διαπιστώσει πως το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μετά την «υποβάθμιση της πλειονότητας των δυνατοτήτων του καθεστώτος για εκτοξεύσεις από το δυτικό Ιράν».

18:49 | 20.03.2026
Επέστρεψαν από το Ιράκ τα μέλη της ελληνικής αποστολής του ΝΑΤΟ

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο επαναπατρισμός του ελληνικού προσωπικού της αποστολής NATO Mission Iraq (NMI) από το Ιράκ.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τη Συμμαχία, συνέβαλαν στην ασφαλή επάνοδο των στελεχών στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους C – 27J της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρακολουθούνταν από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

18:46 | 20.03.2026
Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ για να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σενάρια που περιλαμβάνουν την κατάληψη ή τον ναυτικό αποκλεισμό της ιρανικής νήσου Χαργκ, με στόχο να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη ώστε να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος.

«Θέλει το Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτό. Αν χρειαστεί να καταλάβει τη νήσο Χαργκ για να το πετύχει, θα το κάνει. Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε παράκτια εισβολή, αυτό επίσης είναι πιθανό. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στο Axios.

18:46 | 20.03.2026
Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχοθέτησε τις ισραηλινές δυνάμεις σε έξι χωριά

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο στόχαστρο Ισραηλινούς στρατιώτες σε έξι χωριά του νοτίου Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και αρκετές ημέρες χερσαία διείσδυση.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανέφερε σε σειρά ανακοινώσεων που εξέδωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο «συγκέντρωση εχθρών Ισραηλινών στρατιωτών» σε έξι μεθοριακά χωριά, καθώς και ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava.

18:43 | 20.03.2026
Ιρανικής υπηκοότητας ένας εκ των συλληφθέντων σε βρετανική βάση στη Σκωτία με πυρηνικά υποβρύχια
«Ένας 34χρονος άνδρας και μια 31χρονη γυναίκα συνελήφθησαν σε σχέση με αυτό το συμβάν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφεραν οι αρχές
18:42 | 20.03.2026
Κουβέιτ: Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο διυλιστήριο Μίνα Αλ Αχμάντι  

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που ξέσπασαν την Παρασκευή (20.03.2026) σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Το διυλιστήριο Μίνα Αλ Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC) έγινε στόχος πολλών επιθέσεων το πρωί, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σε αντίποινα για την κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του, το Ιράν ενέτεινε τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις των χωρών του Κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι δέχτηκαν επιθέσεις από πυραύλους και δρόνους ενώ στο Μπαχρέιν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μια αποθήκη, λόγω θραυσμάτων από μια «ιρανική επίθεση». Στη Σαουδική Αραβία το υπουργείο Άμυνας ανέφερα ότι μέσα σε δυο ώρες αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα του βασιλείου.

 

18:39 | 20.03.2026
18:20 | 20.03.2026
Ιρανικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ

Ιρανικά μέσα έδωσαν για πρώτη φορά ένα βίντεο που δείχνει τον Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά.

Από το βίντεο, δεν φαίνεται πότε χρονολογείται η παρουσία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες είναι τραυματίας ενώ υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το αν βρίσκεται στη ζωή.

18:19 | 20.03.2026
Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα περίχωρα της Ταϊμπέχ στο νότιο Λίβανο

Δύο ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα στόχευσαν τα περίχωρα της πόλης Ταϊμπέχ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές.

18:11 | 20.03.2026
Βίντεο από την ιρανική επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα θραύσμα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο έπληξε την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σήμερα το απόγευμα.

18:10 | 20.03.2026
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αρνείται πως το Ιράν ευθύνεται για τις επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα, σε ένα γραπτό μήνυμα με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, ότι το Ιράν δεν ευθύνεται για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας.

«Επιμένω στο γεγονός ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Τουρκία και στο Ομάν, χώρες που διατηρούν καλές σχέσεις με εμάς, σε καμία περίπτωση δεν διεξήχθησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ούτε από άλλες δυνάμεις του Μετώπου αντίστασης», τόνισε, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ.

18:08 | 20.03.2026
Μέλος των ιδραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει σημείο που χτυπήθηκε από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στην Ιερουσαλήμ
Ιερουσαλήμ: Ζημιές από θραύσματα πυραύλου που εκτόξευσε το Ιράν στην Παλιά Πόλη
Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
18:08 | 20.03.2026
Το ΝΑΤΟ αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μια μη πολεμική αποστολή που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δυνατοτήτων
18:08 | 20.03.2026
Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έσπασαν δύο φορές το φράγμα του ήχου πάνω από την Βηρυτό
Οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε αυτή την κίνηση επίτηδες λόγω της γιορτής Ιντ-αλ-Φιτρ που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού
18:08 | 20.03.2026
Reuters: Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή – «Άχρηστος ο ρωσικός και κινεζικός εξοπλισμός του Ιράν», λέει ο Τραμπ – Νέες απειλές από το Ιράν
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σκαρφαλώνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ Νετανιάχου και Τραμπ συνεχίζουν τις απειλές και τις επιθέσεις προς το Ιράν
18:07 | 20.03.2026
