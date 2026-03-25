Axios: Το Ιράν θεωρεί «παγίδα» το κάλεσμα Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες

Αξιωματούχοι από το Ιράν έχουν δηλώσει στις χώρες που προσπαθούν να μεσολαβήσουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ ότι έχουν πλέον εξαπατηθεί δύο φορές από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και «δεν θέλουμε να ξεγελαστούμε ξανά», λέει το Axios, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση αυτών των συζητήσεων.

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες με φυσική παρουσία ήδη για την Πέμπτη (19/3/2026) στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων γύρων συνομιλιών ΗΠΑ- Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα, ενώ εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι επιδιώκει μια συμφωνία.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν με την υποστήριξη του Τραμπ τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ημέρες πριν από έναν προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά.

Οι «προσπάθειες» για συμφωνία

Στη συνέχεια, πριν από τρεις εβδομάδες, οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία στη Γενεύη για να συνεχίσουν τις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα – δύο ημέρες πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στους μεσολαβητές – Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία – ότι οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ και η απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει σημαντικές ενισχύσεις στρατευμάτων έχουν αυξήσει τις υποψίες τους ότι η πρότασή του για ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλώς ένα τέχνασμα.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, η συγκέντρωση δυνάμεων αποτελεί ένδειξη ότι παίρνει στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις από κανονιοφόρους, όχι ότι διαπραγματεύεται κακόπιστα. «Ο Τραμπ έχει το ένα χέρι ανοιχτό για μια συμφωνία και το άλλο είναι μια γροθιά, που περιμένει να σε χτυπήσει στο γαμημένο πρόσωπο», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει μηνύματα στους Ιρανούς ότι ο Τραμπ παίρνει στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις και έχει επικαλεστεί την πιθανή εμπλοκή του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στις συνομιλίες ως απόδειξη. Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Γουίτκοφ συνέστησε τον Βανς λόγω του κύρους του αξιώματός του και επειδή οι Ιρανοί δεν τον θεωρούν γεράκι.

Την Τρίτη, ο Τραμπ αποκάλυψε σε δημοσιογράφους μια φαινομενική προσπάθεια δημιουργίας εμπιστοσύνης με τους Ιρανούς.

«Έκαναν κάτι χθες που ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μας έκαναν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό», είπε ο Τραμπ.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ιρανικό «δώρο» «σχετιζόταν με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» και συνδεόταν με τη «ροή» στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό έδειχνε ότι οι ΗΠΑ είχαν να κάνουν με τους σωστούς ανθρώπους στην Τεχεράνη. «Είπαν ότι θα το έκαναν και συνέβη, και είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να το είχαν κάνει».

Παρόλα αυτά ο Τραμπ προσπαθεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει επιλογές για διπλωματία και στρατιωτική κλιμάκωση, προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσει με βάση τις εξελίξεις, λένε Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Αυτοί οι αξιωματούχοι λένε ότι σχεδιάζονται άλλες δύο με τρεις εβδομάδες πολέμου, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν συνομιλίες.

Ο Τραμπ είπε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την Τρίτη να συνεχίσει την στρατιωτική πίεση στο Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Διαπραγματευόμαστε με βόμβες», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο λίγο αργότερα.

Οι προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε καμία αλλαγή στις εντολές που έχει δώσει το Πεντάγωνο στην CENTCOM σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον σχεδιασμό.

Περισσότερες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μοίρων μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Μία εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και μια άλλη αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το διοικητικό στοιχείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι μια χερσαία επιχείρηση είναι μια επιλογή, αλλά τόνισε ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση.

Το σχέδιο των 15 σημείων ως βάση για διαπραγματεύσεις

Οι Ιρανοί έλαβαν ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων μέσω των μεσολαβητών το πρωί της Δευτέρας, αρκετές ώρες πριν ο Τραμπ αποκαλύψει ότι διεξάγονται συνομιλίες, ανέφεραν πηγές.

Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν το σχέδιο ως πακέτο: Τερματισμός του πολέμου, επαναλειτουργία του στενού, άρση των κυρώσεων και λήψη διαβεβαιώσεων για την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν, το πυραυλικό πρόγραμμα και την υποστήριξη προς τους πληρεξούσιους.

Οι ΗΠΑ θεωρούν το σχέδιο των 15 σημείων ως βάση για διαπραγματεύσεις και θέλουν το Ιράν να το συζητήσει σε μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Πακιστάν αυτή την Πέμπτη, αναφέρουν πηγές.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις και ότι μια συνάντηση στο Πακιστάν είναι πιθανή, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Τέλος ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι προτεραιότητα του Ιράν είναι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να δουν αν οι Ιρανοί θα κάνουν παραχωρήσεις που δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν σε προηγούμενες συνομιλίες. Και οι δύο πλευρές θυμούνται πώς τελείωσαν οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις.