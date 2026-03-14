Axios: Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο – «Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα» λένε οι IDF

Μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο, φαίνεται πως σχεδιάζει ο στρατός του Ισραήλ με σκοπό να εξαλειφθούν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ η οποία δεν σταματά να επιτίθεται στα ισραηλινά εδάφη από την αρχή του πολέμου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του στρατού του Ισραήλ, μίλησε στο Axios λέγοντας πως η μεγάλη χερσαία επιχείρηση αναμένεται να γίνει νότια του ποταμού Λιτάνι, περιοχή – «έδρα» της Χεζμπολάχ.

Χθες μάλιστα οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα του ποταμού Λιτάνι, δημοσιευόντας σχετικό βίντεο στα social media. Ανέφεραν στην ανάρτησή τους πως κοντά στην περιοχή βρίσκονταν εκτοξευτήρες πυραύλων που χρησιμοποιούνταν κατά του Ισραήλ.

צה”ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה



צה”ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.



ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך… pic.twitter.com/jWK4dw9dup — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Σχετικά με την χερσαία επίθεση, το Ισραήλ έχει στείλει ήδη στρατεύματα τα οποία έχουν περάσει τα σύνορα. Τώρα, φαίνεται πως θα ενισχύσει τις δυνάμεις του στρατού, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσει» την Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές και όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει στον Λίβανο, μετά τον πόλεμο του 2006.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ίδιο μέσο.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, σε συντονισμό με τις ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).