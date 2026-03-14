Axios: Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο – «Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα» λένε οι IDF

Η χερσαία επιχείρηση θα γίνει ως «απάντηση» στους 200 πυραύλους που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ
Ισραηλινά τανκς στα σύνορα με τον Λίβανο / REUTERS/Shir Torem

Μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο, φαίνεται πως σχεδιάζει ο στρατός του Ισραήλ με σκοπό να εξαλειφθούν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ η οποία δεν σταματά να επιτίθεται στα ισραηλινά εδάφη από την αρχή του πολέμου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του στρατού του Ισραήλ, μίλησε στο Axios λέγοντας πως η μεγάλη χερσαία επιχείρηση αναμένεται να γίνει νότια του ποταμού Λιτάνι, περιοχή – «έδρα» της Χεζμπολάχ.

Χθες μάλιστα οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα του ποταμού Λιτάνι, δημοσιευόντας σχετικό βίντεο στα social media. Ανέφεραν στην ανάρτησή τους πως κοντά στην περιοχή βρίσκονταν εκτοξευτήρες πυραύλων που χρησιμοποιούνταν κατά του Ισραήλ.

Η γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι που βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό / REUTERS/ Stringer

Σχετικά με την χερσαία επίθεση, το Ισραήλ έχει στείλει ήδη στρατεύματα τα οποία έχουν περάσει τα σύνορα. Τώρα, φαίνεται πως θα ενισχύσει τις δυνάμεις του στρατού, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσει» την Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές και όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει στον Λίβανο, μετά τον πόλεμο του 2006.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ίδιο μέσο.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, σε συντονισμό με τις ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εικόνες από το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Αναφορές ότι επλήγη και το ελικοδρόμιο
Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, πύραυλος χτύπησε την πρεσβεία, ενώ όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής χτυπήθηκε από drone
Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
Το Ιράν απειλεί να κάνει στάχτη πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ – «Η Τεχεράνη ηττήθηκε και θέλει συμφωνία», απαντά ο Τραμπ
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο νησί Χαργκ - «Είμαστε σε θέση να κυριαρχήσουμε» λέει ο Τραμπ
U.S. President Donald Trump gestures from the stage next to U.S. Representative Steve Scalise (R-LA) at Trump National Doral Miami in Miami, Florida, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
