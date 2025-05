Αυστραλία: Δυο νεκροί και 50.000 εγκλωβισμένοι μετά από καταστροφικές πλημμύρες – Κάτοικοι σκαρφάλωσαν στις στέγες για να σωθούν

Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και περίπου 50.000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μετά από εκτεταμένες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Αυστραλία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Η αστυνομία ανέσυρε δύο πτώματα από την πλημμυρισμένη στην αγροτική περιφέρεια Μιντ Νορθ Κόουστ, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ της Αυστραλίας διευκρίνισε ο Κρις Μινς.

Σε ορισμένα μέρη, έπεσαν πάνω από τις μισές βροχές που σημειώνονται το χρόνο σε διάστημα μόνον τριών ημερών, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της τοπικής κυβέρνησης.

«Οφείλω επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι τρομερή γι’αυτήν την κοινότητα», σημείωσε ο Μινς.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες για να γλιτώσουν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες σημείωσαν ότι απέστειλαν ελικόπτερα, σκάφη και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο πλαίσιο εκτεταμένης αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Η πόλη Κέμπσι, που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στο Μπρίσμπεϊν και το Σίδνεϊ, βρέθηκε περικυκλωμένη από τα νερά χωρίς να έχει προηγουμένως προειδοποιηθεί, δήλωσε η δήμαρχος Κίνε Ρινγκ στο AFP.

«Οι βροχές είναι καταρρακτώδεις και κάθε φορά που βρέχει, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

