Αυστραλία: Επιστήμονες ανακάλυψαν έντομο «μαμούθ» 40 εκατοστών – Είναι πιο βαρύ και από την κατσαρίδα «ρινόκερο»

Όσοι τρέμουν τα έντομα, αυτή η είδηση από την Αυστραλία θα τους φέρει ανατριχίλα- επιστήμονες ανακάλυψαν ένα πελώριο έντομο που μοιάζει με φτερωτό ραβδί το οποίο ζυγίζει λίγο λιγότερο από μια μπάλα του γκολφ( σ.σ.: περίπου 45 γραμμάρια).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το εν λόγω έντομο είναι το πιο βαρύ έντομο της Αυστραλίας, έχει μήκος 40 εκατοστών και φέρει την ονομασία Acrophylla alta- το ζώο βρέθηκε στα υψηλά υψόμετρα των οροπεδίων Atherton στο βόρειο Queensland – και οι επιστήμονες ανέφεραν ότι ο βιότοπος μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για το μεγάλο του μέγεθος.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Zootaxa σημειώνεται πως το έντομο αυτό είναι πιθανώς πιο βαρύ και από την κατσαρίδα-ρινόκερο (Giant burrowing cockroach) – είδος ενδημικό στο Κουίνσλαντ και μέχρι σήμερα θεωρούμενο ως το βαρύτερο έντομο στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Angus Emmott, ερευνητή στο πανεπιστήμιο James Cook, μια ανάρτηση στα social media ήταν αυτή που βοήθησε στην ανακάλυψη, γράφει ο Guardian.

Οπως λέει ο Emmott, ο συνεπικεφαλής της μελέτης, ο Ross Coupland έλαβε μια φωτογραφία ενός εντόμου και «αμέσως σκέφτηκε ότι μπορεί να είναι κάτι καινούργιο».

Μετά από πολλές νύχτες αναζήτησης, οι Emmott και Coupland κατάφεραν να εντοπίσουν ένα μεγάλο θηλυκό, το οποίο ωστόσο βρισκόταν τόσο ψηλά που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ένα μακρύ ραβδί για να το κατεβάσουν.

A new species of stick insect, suspected to be the heavies insect in Australia, has been discovered in high altitudes of the Atherton Tablelands, North Queensland.



