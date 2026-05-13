Η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένο μπαράζ βομβαρδισμών στην Ουκρανία – Στόχος στρατηγικές εγκαταστάσεις

Η Ρωσία πραγματοποίησε μια παρατεταμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13.05.2026) η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR).

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων από την Ρωσία με drones κατά την διάρκεια τη ημέρας, λέγοντας ότι περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονται πάνω από την Ουκρανία.

Η GUR ανέφερε στην ανακοίνωση της ότι σε ένα πρώτο κύμα, η Ρωσία χρησιμοποίησε ένα μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών προσπαθώντας να κατακλύσει το σύστημα της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και να χρησιμοποιήσει αργότερα έναν σημαντικό αριθμό πυραύλων συμπεριλαμβανομένων και βαλλιστικών.

Στην ανακοίνωση της, προειδοποιούσε μέσω ανάρτησης της στην εφαρμογή Telegram ότι η επίθεση μπορεί να είναι παρατεταμένη.

Οι στόχοι της Μόσχας, όπως ανέφερε η υπηρεσία HUR στην ανακοίνωση της, είναι οι ζωτικής σημασίας υποδομές και βασικές υπηρεσίες στις μεγάλες πόλεις, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και κυβερνητικά κτίρια.

Η κλίμακα των επιθέσεων δεν ήταν εξ αρχής σαφής, αλλά η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ομάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονται σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως τις περισσότερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο έχει στείλει εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά την διάρκεια της ημέρας.

Ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλός του υποπυργού Άμυνας, δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση έδειξε ότι η Ρωσία προσπαθεί να αλλάξει τις τακτικές της, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Αυτή τη φορά, είπε ο Μπεσκρέστνοφ, ένας μεγάλος αριθμός από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν κατά μήκος και σε απόσταση 5 έως 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Λευκορωσίας, για να κατακλύσουν το αντιαεροπορικό σύστημα της Ουκρανίας, ώστε να μπορέσουν να κατευθυνθούν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η περιοχή Χμελνίτσκι στα δυτικά της χώρας δέχθηκε επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της, προσθέτοντας ότι τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Στην νότια πόλη της Χερσώνας, η οποία υφίσταται συχνά επιθέσεις πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έξι επιβάτες και ένας οδηγός λεωφορείου τραυματίσθηκαν σε ρωσική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών , δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άνθρωποι επίσης τραυματίσθηκαν σε ρωσική επίθεση στην νότια πόλη της Οδησσού, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Στο Κίεβο, θραύσματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε μια ανοιχτή περιοχή στην βόρεια συνοικία Όμπολον, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε σε ανακοίνωση της ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην χώρα με 139 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά την διάρκεια της νύχτας από τις 18.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη, εκ των οποίων 111 εξουδετερώθηκαν.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αλλά έχει σκοτώσει χιλιάδες από αυτούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, και υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης είναι νόμιμες, εφόσον περιορίζουν την ικανότητα της Ουκρανίας να διεξάγει τον πόλεμο.

Το Κίεβο έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, αν και σε μικρότερη κλίμακα.