Αυστραλία: Επίθεση με ματσέτα σε εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας έφηβος που δέχτηκε επίθεση με ματσέτα μέσα σε εμπορικό κέντρο στην Μελβούρνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ξέσπασε άγριος καυγάς ανάμεσα σε δέκα άτομα στο εμπορικό κέντρο, όταν ξαφνικά τουλάχιστον ένας από αυτούς έβγαλε ένα τεράστιο μαχαίρι που παρέπεμπε σε ματσέτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον, το οποίο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο συλλήψεις, ενώ ένας έφηβος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Μάρτυρες αναφέρουν πως στο σημείο επικράτησε πανικός με τον κόσμο να τρέχει.

Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is in lockdown due to reports of a knife attack. Police and emergency services are on scene. Details on injuries unclear.#Victoria #Australia #knife_stabbing pic.twitter.com/m00EaT4f0p