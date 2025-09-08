Αυστραλία: Ισόβια στην Έριν Πάτερσον που δολοφόνησε 3 συγγενείς με δηλητηριώδη μανιτάρια

Σε ισόβια κάθειρξη, με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια, καταδικάστηκε η 50χρονη Έριν Πάτερσον, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη μέσω δηλητηριώδους γεύματος με μανιτάρια στο σπίτι της στην Αυστραλία. Η υπόθεση προκάλεσε φρίκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η πλήρης απουσία τύψεων εκ μέρους σας γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Βικτώριας στη Μελβούρνη, καταδικάζοντας την 50χρονη Έριν Πάτερσον από την Αυστραλία. «Η σοβαρότητα των πράξεών σας δικαιολογεί την επιβολή των μέγιστων ποινών για τα εγκλήματά σας», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από μια δίκη που διήρκησε 11 εβδομάδες, η Πάτερσον καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τη δολοφονία των Ντον και Γκέιλ Πάτερσον – των γονέων του εν διαστάσει συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον – και της θείας του, Χέδερ Γουίλκινσον. Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης την Πάτερσον για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον.

Όλα συνέβησαν σε ένα οικογενειακό τραπέζι τον Ιούλιο 2023 σε μια μικρή αγροτική πόλη της νοτιοανατολικής Αυστραλίας. Η Πάτερσον, μια γυναίκα με πάθος για τη μαγειρική, αλλά και και για τις υποθέσεις εγκλημάτων, είχε σερβίρει μια αγγλική σπεσιαλιτέ, ένα μοσχάρι Wellington με δηλητηριώδη μανιτάρια. Τρεις προσκεκλημένοι έχασαν τη ζωή τους, μόνον ένας επέζησε.

Ο σύζυγός της, από τον οποίο είχε χωρίσει, είχε αρνηθεί την πρόσκληση και δεν πήγε ποτέ στο γεύμα – θανάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κίνητρά της παραμένουν ένα μυστήριο έπειτα από περισσότερο από δύο μήνες δίκης, την οποία παρακολούθησαν τα μέσα ενημέρωσης και οι λάτρεις των υποθέσεων εγκλημάτων σε όλο τον κόσμο.

Το τραπέζι του θανάτου και το ψέμα

Στο τραπέζι του γεύματος που οργανώθηκε το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023 από την Έριν Πάτερσον ήταν οι Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, οι γονείς του συζύγου της, του Σάιμον. Η θεία του Σάιμον, η Χέδερ Ουίλκινσον, και ο θείος του, ο Ίαν, πάστορας μια τοπικής εκκλησίας βαπτιστών, βρίσκονταν επίσης στην παρέα.

Ο Σάιμον από την πλευρά του είχε αρνηθεί την πρόσκληση, εξηγώντας πως δεν αισθανόταν καλά για να την δεχθεί. «Ελπίζω ότι θα αλλάξεις γνώμη», του είχε απαντήσει με SMS η Έριν Πάτερσον.

Οι δυο τους ήταν χωρισμένοι από το 2015 χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο και η σχέση τους είχε επιδεινωθεί εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την καταβολή μιας διατροφής.

Η Έριν Πάτερσον είχε πει στους συγγενείς του πρώην συζύγου της πως έχει από καρκίνο και τους είχε ζητήσει συμβουλές για το πώς θα έπρεπε να το ανακοινώσει στα παιδιά της, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Εντούτοις δεν υπάρχει καμιά τέτοια ιατρική διάγνωση. Η εισαγγελία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα ψέμα για να τους φέρει στο σπίτι της.

Για το γεύμα, η Αυστραλή ανακάτεψε μοσχαρίσια φιλέτα με τα μανιτάρια, τυλίγοντας το σύνολο σε μια ζύμη για να ετοιμάσει το μοσχάρι Ουέλινγκτον. Ήταν ένα «νοστιμότατο» πιάτο, όπως είχε πει η θεία Χέδερ Ουίλκινσον.

Τα μανιτάρια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν ως αμανίτες οι φαλλοειδείς, έχουν μια γλυκιά γεύση που κρύβει τον τοξικό χαρακτήρα τους. Είναι μεταξύ των πιο θανατηφόρων μανιταριών στον πλανήτη και υπεύθυνα για το 90% του συνόλου των θανάτων που οφείλονται σε κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Οι Ντον, Γκέιλ και Χέδερ κατέληξαν μέσα σε μία εβδομάδα. Μόνο ο Ίαν, ο πάστορας, επέζησε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας.

Η Έριν Πάτερσον περιγράφηκε ως μια επιμελής μητέρα, η οποία διαδραμάτιζε ενεργό ρόλο στους κόλπους του τοπικού πληθυσμού και ήταν εθελόντρια στη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου του χωριού.

Ήταν επίσης μέλος μιας ομάδας στο Facebook όπου συζητούσε τους πιο διαβόητους φόνους που είχαν γίνει στην Αυστραλία. Η φίλη της, η Κριστίν Χάντερ, είπε στη δίκη πως είχε φήμη «απαράμιλλης ντετέκτιβ».

Στο εδώλιο, η Πάτερσον διαβεβαίωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανένα και συνέβη τυχαία.

Στο τέλος της δίκης η δικαιοσύνη αποκάλυψε ωστόσο πως η αστυνομία την υποψιαζόταν ότι είχε επιχειρήσει τρεις φορές από το 2021 ως το 2022 να σκοτώσει το σύζυγό της, προσφέροντάς του δηλητηριασμένα φαγητά.

Θα έχει στη διάθεσή της για να ασκήσει έφεση 28 ημέρες μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.