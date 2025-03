Αυστραλία: Πλησιάζει ο Άλφρεντ, ο κυκλώνας «τέρας» – Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αυστραλία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στη χώρα ο τροπικός κυκλώνας «Άλφρεντ».

Τα τελευταία στοιχεία των αρχών της Αυστραλίας για τον Αλφρεντ, έναν κυκλώνα – τέρας όπως τον χαρακτηρίζουν, αναφέρουν ότι θα χτυπήσει τη χώρα το βράδυ της Πέμπτης ή το πρωί της Παρασκευής.

Ο κυκλώνας πρόκειται να πλήξει με ασυνήθιστα ιδιαίτερη σφοδρότητα τις παραλιακές περιοχές δύο Πολιτειών από την πλευρά των Ανατολικών ακτών, στα νότια – νοτιοανατολικά του Κουίνσλαντ και στα βορειοανατολικά της Νέας Νότιας Ουαλίας σε μια ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στις πρωτεύουσες Μπρισμπέιν και Σίδνεϊ, με την πρώτη να απειλείται απευθείας.

Ο κυκλώνας θα φέρει καταστροφικές ριπές ανέμου, καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη ζώνη εκατοντάδων χιλιομέτρων που εκτείνεται στο Κουίνσλαντ και τη ΝΝΟ.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο κυκλώνας να φτάσει σε κατηγορία 3, κάτι που θα τον καθιστούσε σοβαρό τροπικό κυκλώνα.

Crowds watch large waves crash at Kirra Beach, Australia. Tropical Cyclone Alfred, a Category 2 storm is expected to hit southeast Queensland and northern NSW for the first time in the region in over 50 years. #GettyNewsVideo Chris Hyde ➡️https://t.co/cOjYqFKj4x pic.twitter.com/VCsSsFV94W