Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο με 28 μαθητές έχασε την στροφή και ανετράπη – Νεκρό ένα κορίτσι και δεκάδες τραυματίες

Ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 28 μαθητές στην Αυστραλία, βγήκε από το δρόμο και συγκρούστηκε σήμερα το πρωί, Τετάρτη (27/8/2025), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι και να τραυματιστούν άλλα 11, εκ των οποίων 1 αγόρι να μεταφερθεί με αεροπλάνο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο.

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε 28 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το Christian College Geelong στην Αυστραλία, 80 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης, όταν δεν κατάφερε να κάνει αριστερή στροφή σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στην πόλη Geelong και ανατράπηκε γύρω στις 8:20 το πρωί τοπική ώρα.

Ο ανώτερος αξιωματικός, Lineham, είπε ότι «το λεωφορείο φαίνεται να μην κατάφερε να περάσει μια αριστερή στροφή, πριν χτυπήσει σε ένα κιγκλίδωμα και ανατραπεί».

Η σκηνή του ατυχήματος ήταν «απίστευτα συγκλονιστική» για τους διασώστες, δήλωσε ο Paul Lineham, ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Βικτώριας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Κάθε απώλεια ζωής είναι μια απώλεια πάρα πολύ μεγάλη και όταν πρόκειται για παιδιά, ως γονέας και εγώ ο ίδιος, με συγκινεί πραγματικά και συμπάσχω με τους γονείς όταν έμαθαν για πρώτη φορά ότι τα παιδιά τους είχαν εμπλακεί», είπε.

BREAKING: A school bus has rolled in Victoria. There are unconfirmed reports one child has been killed. https://t.co/fVOOAmT06v @BlakeJohnson #7NEWS pic.twitter.com/nhUjeNtiu6 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 27, 2025

Έκτος από το ένα κορίτσι που έχασε την ζωή του, ένα αγόρι μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οδικώς καθώς πολλά είχαν μικρά τραύματα και μελανιές.

A major incident is underway after a school bus rolled over in Stonehaven, west of Geelong.



There are reports a child has died, while several students have been seriously injured. pic.twitter.com/7hWYEeNmJG — 10 News Melbourne (@10NewsMelb) August 27, 2025

Στο σημείο έφτασαν οκτώ ασθενοφόρα, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων, μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων προηγμένης υποστήριξης ζωής, το πρωί της Τετάρτης.

A child is reported to have died and several others are believed to have been seriously injured when a school bus rolled west of Geelong. DETAILS: https://t.co/fVOOAmT06v #7NEWS pic.twitter.com/XEcuJoPs9W — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 27, 2025

Ο 76χρονος οδηγός έχει πάρει πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή βοηθά την αστυνομία στην έρευνα για το ατύχημα.

The tragic incident in Stonehaven is still unfolding.



Children are receiving urgent medical care, and families are still being contacted.



My thoughts are with the students, their families, the school and the entire Geelong community.



We stand ready to support you in every way… — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) August 27, 2025

«Οι ακριβείς συνθήκες είναι άγνωστες και θα λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία, από το λεωφορείο μέχρι τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή», είπε ο αξιωματικός της Αστυνομίας ενώ η έρευνα για το ατύχημα συνεχίζεται.