Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο με 28 μαθητές έχασε την στροφή και ανετράπη – Νεκρό ένα κορίτσι και δεκάδες τραυματίες

Ένα ακόμη αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αεροπλάνο και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση
Ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 28 μαθητές στην Αυστραλία, βγήκε από το δρόμο και συγκρούστηκε σήμερα το πρωί, Τετάρτη (27/8/2025), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι και να τραυματιστούν άλλα 11, εκ των οποίων 1 αγόρι να μεταφερθεί με αεροπλάνο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο.

Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε 28 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το Christian College Geelong στην Αυστραλία, 80 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης, όταν δεν κατάφερε να κάνει αριστερή στροφή σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στην πόλη Geelong και ανατράπηκε γύρω στις 8:20 το πρωί τοπική ώρα.

Ο ανώτερος αξιωματικός, Lineham, είπε ότι «το λεωφορείο φαίνεται να μην κατάφερε να περάσει μια αριστερή στροφή, πριν χτυπήσει σε ένα κιγκλίδωμα και ανατραπεί».

Η σκηνή του ατυχήματος ήταν «απίστευτα συγκλονιστική» για τους διασώστες, δήλωσε ο Paul Lineham, ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Βικτώριας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Κάθε απώλεια ζωής είναι μια απώλεια πάρα πολύ μεγάλη και όταν πρόκειται για παιδιά, ως γονέας και εγώ ο ίδιος, με συγκινεί πραγματικά και συμπάσχω με τους γονείς όταν έμαθαν για πρώτη φορά ότι τα παιδιά τους είχαν εμπλακεί», είπε.

Έκτος από το ένα κορίτσι που έχασε την ζωή του, ένα αγόρι μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οδικώς καθώς πολλά είχαν μικρά τραύματα και μελανιές.

Στο σημείο έφτασαν οκτώ ασθενοφόρα, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων, μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων προηγμένης υποστήριξης ζωής, το πρωί της Τετάρτης.

Ο 76χρονος οδηγός έχει πάρει πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή βοηθά την αστυνομία στην έρευνα για το ατύχημα.

«Οι ακριβείς συνθήκες είναι άγνωστες και θα λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία, από το λεωφορείο μέχρι τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή», είπε ο αξιωματικός της Αστυνομίας ενώ η έρευνα για το ατύχημα συνεχίζεται.

