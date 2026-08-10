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Ο τυφώνας Dolphin σαρώνει την Ανατολική Κίνα – Καταρρακτώδεις βροχές, ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες

Οι αρχές του Πεκίνου έχουν ήδη αυξήσει το επίπεδο προειδοποίησης για καταρρακτώδεις βροχές, ενώ η κινεζική πρωτεύουσα προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών
People wade through a flooded street after Typhoon Dolphin brought heavy rain to Shanghai, China, August 10, 2026. REUTERS/Go Nakamura
Άνθρωποι περπατούν μέσα σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο μετά την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε ο τυφώνας Dolphin στη Σαγκάη της Κίνας / REUTERS/Go Nakamura
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Ο τυφώνας Dolphin είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει φέτος την Κίνα και σαρώνει τις ανατολικές ακτές της χώρας με ανέμους που ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές και τεράστια κύματα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες δημιούργησαν εκτεταμένες πλημμύρες σε αρκετές επαρχίες της ανατολικής Κίνας, ενώ η Σαγκάη βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Περίπου το 40% της αεροπορικής δραστηριότητας στην πόλη ανεστάλη τη Δευτέρα (10.08.2026), καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία των δύο αεροδρομίων της. Η China Eastern Airlines ανακοίνωσε ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει σταδιακά τις πτήσεις προς τη Σαγκάη, τη Ζετζιάνγκ και άλλους προορισμούς, «με οργανωμένο τρόπο».

Ο Dolphin έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα ανέμων 151 χιλιομέτρων την ώρα κοντά στο κέντρο του όταν έπληξε την επαρχία Ζετζιάνγκ, νότια και δυτικά της Σαγκάης, το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026). Στη συνέχεια εξασθένησε και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, ωστόσο το εκτεταμένο σύστημα βροχοπτώσεων που τον συνόδευε συνέχισε να επηρεάζει την ανατολική Κίνα.

Οι επαρχίες Ανχούι, Τζιανγκσού και Σαντόνγκ βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων τη Δευτέρα, ενώ στη Σαγκάη πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ακόμη και σε κεντρικές εμπορικές περιοχές.

Στις περιοχές Τζιαντίνγκ και Τσινγκπού, στα προάστια της Σαγκάης, αρκετοί δρόμοι παρέμεναν πλημμυρισμένοι τη Δευτέρα. Ζωντανές μεταδόσεις που μοιράστηκαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να κινούνται μέσα σε θολά νερά που έφταναν μέχρι τα γόνατα.

«Έβρεχε σχεδόν όλη τη νύχτα. Όταν ξύπνησα το πρωί, διαπίστωσα ότι η γειτονιά είχε πλημμυρίσει και οι δρόμοι είχαν γεμίσει με νερά», δήλωσε στο Reuters η 39χρονη Χου Λίνα, εργαζόμενη στις πωλήσεις στην περιοχή Τζιαντίνγκ. «Ζω στη Σαγκάη εδώ και 10 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που ένας τυφώνας μου προκαλεί τέτοια προβλήματα. Είναι επίσης η πρώτη φορά που βλέπω τόσο εκτεταμένες πλημμύρες», πρόσθεσε.

Στην περιοχή Τζινσάν της Σαγκάης, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μη απαραίτητες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν προσωρινά να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ προβλέπεται επίσης αναστολή μαθημάτων, υπαίθριων εκδηλώσεων και ορισμένων υπηρεσιών μετακίνησης. Η απόφαση ελήφθη ενόψει των προβλέψεων για συνέχιση των ισχυρών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων.

Στην επαρχία Ζετζιάνγκ, οι ισχυροί άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσαν επίσης ζημιές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok την Κυριακή έδειχνε ένα φορτηγό να ανατρέπεται στην πόλη Γουενζού. Δεν έγινε γνωστό εάν ο οδηγός τραυματίστηκε.

Ο τυφώνας Dolphin χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Κίνα φέτος και αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ημέρες βαθύτερα προς την ενδοχώρα, φτάνοντας στις κεντρικές επαρχίες Χουμπέι και Χενάν. Παράλληλα, το σύστημα αναμένεται να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες υγρασίας προς τον βορρά.

Οι αρχές του Πεκίνου έχουν ήδη αυξήσει το επίπεδο προειδοποίησης για καταρρακτώδεις βροχές, ενώ η κινεζική πρωτεύουσα προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών από το πρωί της Τρίτης (11.08.2026).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Πεκίνο αναμένεται να δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών στην πόλη, καθώς και κατολισθήσεων στις ορεινές περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα.

Ο Dolphin είχε ήδη διανύσει περίπου 6.000 χιλιόμετρα πριν φτάσει στην Κίνα, γεγονός που του προσέδωσε κύκλο ζωής περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από εκείνον ενός συνηθισμένου τυφώνα. Παράλληλα, σύμφωνα με το CCTV, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά μεγάλο σύστημα νεφώσεων που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της ανατολικής Κίνας

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