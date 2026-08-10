Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αισθητός μέχρι τη Μπογκοτά – Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (10.08.2026), στην Κολομβία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας, φτάνοντας μέχρι την πρωτεύουσα Μπογκοτά αλλά και περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Ο σεισμός στην Κολομβία είχε εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC, το οποίο αρχικά είχε εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 6,8 βαθμούς και στη συνέχεια αναθεώρησε τη μέτρηση στους 7,4.

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Διαφορετική εκτίμηση έδωσε η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας, η οποία υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,7 βαθμούς και τοποθέτησε το επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από κτίριο στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Luisa Gonzalez / REUTERS)