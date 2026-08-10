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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αισθητός μέχρι τη Μπογκοτά – Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό

Σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι
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Σεισμός Κολομβία
Συντρίμμια έχουν καταπλακώσει αυτοκίνητο στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ (Πηγή φωτογραφίας: Santiago Saldarriaga / AP Photo)
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (10.08.2026), στην Κολομβία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας, φτάνοντας μέχρι την πρωτεύουσα Μπογκοτά αλλά και περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Ο σεισμός στην Κολομβία είχε εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC, το οποίο αρχικά είχε εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 6,8 βαθμούς και στη συνέχεια αναθεώρησε τη μέτρηση στους 7,4.

Διαφορετική εκτίμηση έδωσε η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας, η οποία υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,7 βαθμούς και τοποθέτησε το επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σεισμός Κολομβία, Μπογκοτά
Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από κτίριο στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Luisa Gonzalez / REUTERS)
People gather outside a building following an earthquake in Bogota, Colombia, August 10, 2026. REUTERS
Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από κτίριο στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Luisa Gonzalez / REUTERS)
Άνδρας εγκαταλείπει πολυκατοικία στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό (Πηγή φωτογραφίας: Santiago Saldarriaga / AP Photo)
People stand outside their homes after a quake was felt in Bogota, Colombia, Monday, Aug. 10, 2026. (AP Photo
Κάτοικοι έχουν βγει έξω από τα σπίτια τους στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Ivan Valencia / AP Photo)

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι η ισχυρή δόνηση συγκλόνισε την Μπογκοτά κατά τις πρωινές ώρες, ενώ έγινε αισθητή σε περιοχές σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

Τα πρώτα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν κατοίκους πανικόβλητους, ενώ πραγματοποιούνται πολλές εκκενώσεις κατοικιών.

Σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό

Όπως δηλώνει ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσοκό στο Χ, σημειώθηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, η οποία φαίνεται να ήταν στο επίκεντρο των σεισμών.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσοκό. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Παρόλο που το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Διεξάγουμε ήδη αξιολόγηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι στο X.

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