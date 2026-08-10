Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αισθητός μέχρι τη Μπογκοτά – Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (10.08.2026), στην Κολομβία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της χώρας, φτάνοντας μέχρι την πρωτεύουσα Μπογκοτά αλλά και περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.
Ο σεισμός στην Κολομβία είχε εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC, το οποίο αρχικά είχε εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 6,8 βαθμούς και στη συνέχεια αναθεώρησε τη μέτρηση στους 7,4.
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Διαφορετική εκτίμηση έδωσε η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας, η οποία υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,7 βαθμούς και τοποθέτησε το επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.
Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι η ισχυρή δόνηση συγκλόνισε την Μπογκοτά κατά τις πρωινές ώρες, ενώ έγινε αισθητή σε περιοχές σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.
Τα πρώτα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν κατοίκους πανικόβλητους, ενώ πραγματοποιούνται πολλές εκκενώσεις κατοικιών.
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Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd—(@Nerdy_Addict) August 10, 2026
BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026
NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC— Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026
JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1— Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026
JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe— Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026
#BREAKING BREAKING: 6.8 Earthquake Hits Colombia!A powerful 6.8 magnitude earthquake struck Colombia at a depth of 115 km, shaking Bogotá. Emergency teams are assessing potential damage. Updates awaited from @USGS_Quakes @UNGRD @EMSC #Earthquake #Bogota #EmergencyAlert pic.twitter.com/ej8Is7bwNT— jarvis ☠️ (@Vishii14) August 10, 2026
A 6.6-magnitude earthquake struck Colombia’s Pacific region Monday morning, injuring people and damaging buildings in Chocó province.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
The quake, centered near San José del Palmar at a depth of 79 km, was felt as far as Bogotá and Venezuela.
Authorities are assessing the…
Así se vivió el sismo en nuestro piso 13 en Bogotá. pic.twitter.com/zDWCdlSkDb— Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) August 10, 2026
BREAKING : Footage shows Huge devastation of Famous Catedral the Manizales . https://t.co/TXRzApFAIB pic.twitter.com/feMSBLUSBE— World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026
Σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι.
Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό
Όπως δηλώνει ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσοκό στο Χ, σημειώθηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, η οποία φαίνεται να ήταν στο επίκεντρο των σεισμών.
«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσοκό. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Παρόλο που το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Διεξάγουμε ήδη αξιολόγηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι στο X.