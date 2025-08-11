Αυστρία: Άνδρας γαντζώθηκε σε τρένο υψηλής ταχύτητας – Κατέβηκε να καπνίσει και δεν πρόλαβε να ανέβει

Τα χειρότερα γλίτωσε ένας νεαρός άνδρας στην Αυστρία, ο οποίος βρέθηκε να κρέμεται έξω από ένα τρένο υψηλής ταχύτητας το βράδυ του Σαββάτου (11.8.2025).

Όλα έγιναν κοντά στον σταθμό Σανκτ Πέλτεν στην Αυστρία, σε μια περιοχή δυτικά της Βιέννης, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένας 24χρονος από την Αλγερία κατέβηκε να καπνίσει αλλά δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί πάλι στο τρένο.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, δήλωσε ότι ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του συρμού και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη, φτάνοντας με επτά λεπτά καθυστέρηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Heute, ο άνδρας είχε προλάβει να σκαρφαλώσει σε χώρο που βρίσκεται ανάμεσα σε βαγόνια.

Σημειώνεται πως μόλις το τρένο έφτασε στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος συνελήφθη.

Ο Χόφερ χαρακτήρισε την πράξη «απόλυτα ανεύθυνη», σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνήθως καταλήγουν σε θανάτους, ενώ θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο τον δράστη, αλλά διασώστες και προσωπικό ασφαλείας.