Αυστρία: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα καταπλακώνει πολλούς σκιέρ σε χιονοδρομικό θέρετρο – Φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα της Αυστρίας σήμερα το πρωί (27.11.2025), μετά την εξαφάνιση πολλών σκιέρ που παρασύρθηκαν από μια τεράστια χιονοστιβάδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αγνοούμενους.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει σκιέρ να προσπαθούν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από την χιονοστιβάδα καθώς κατεβαίνει με ορμή.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον εννέα άτομα, που είχαν θαφτεί κάτω από το χιόνι, διασώθηκαν και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 250 διασώστες, που αναζητούν με αγωνία τους όσους παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χιόνι. Ένα ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η χιονοστιβάδα φαίνεται πως προκλήθηκε από σκιέρ που κινούνταν εκτός της σηματοδοτημένης πίστας, μια πρακτική που ευνοεί την αποσταθεροποίηση του χιονιού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για χιονοστιβάδα.

Οι έρευνες συνεχίζονται εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ανησυχία για την κατάσταση των θαμμένων.