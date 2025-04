Αυτό είναι το Μνημόνιο Προθέσεων που θα υπογράψουν ΗΠΑ και Ουκρανία για την συμφωνία στα ορυκτά

«Ανοίγει ο δρόμος» προκειμένου οι ΗΠΑ κι η Ουκρανία να υπογράψουν την στρατηγικής σημασίας συμφωνία των ορυκτών, όπως αποκαλύπτει σήμερα (18.04.2025) ο βρετανικός Guardian, που δημοσίευσε το Μνημόνιο Προθέσεων (Memorandum of Intent) που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται η σύσταση ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ επίσης αναγνωρίζεται η «σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη» που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, το προσχέδιο του Μνημονίου δεν διευκρινίζει εάν τα κέρδη από τις μελλοντικές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για να «ξεχρεωθούν» τα χρήματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Κίεβο ότι «οφείλει» λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις όπλων και στρατιωτικών εξοπλισμών είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο και δεν ήταν κάποια μορφή δανείου, οπότε η Ουκρανία δεν δεσμεύεται για κανένα «χρέος».

Ο Guardian δημοσιεύει αναλυτικά το περιεχόμενο του Μνημονίου Προθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία για την μελλοντική συμφωνία των ορυκτών.

The U.S. has released a memorandum on economic partnership with Ukraine: investments in security, recognition of Ukraine’s contribution to global security after giving up nuclear weapons, and support for EU integration without barriers. A strategic partnership agreement in the… pic.twitter.com/2hrZdFgmZU

«Μνημόνιο προθέσεων μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της κυβέρνησης της Ουκρανίας για την οριστικοποίηση της επίσημης συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση και το επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης:

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν παράσχει σημαντική οικονομική και υλική στήριξη στην Ουκρανία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμερικανικός λαός επιθυμεί να επενδύσει μαζί με τον ουκρανικό λαό σε μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ασφαλή Ουκρανία,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ουκρανία επιθυμούν μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και μια διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των δύο λαών και κυβερνήσεών τους,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ουκρανία αναγνωρίζουν τη συμβολή της Ουκρανίας στην ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με την οικειοθελή παραίτηση από το τρίτο μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ουκρανία προτίθενται να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης στο πλαίσιο μιας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο λαών και κυβερνήσεων,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ουκρανία διεξήγαγαν εξαιρετικά παραγωγικές τεχνικές συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, μόλις στις 11-12 Απριλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την πρόθεση της Ουκρανίας να αποφύγει κατά τη σύνταξη της συμφωνίας συγκρούσεις με τις υποχρεώσεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή των συμφωνιών με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους επίσημους πιστωτές,

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων πολιτικών ή νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Shmyhal θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την εβδομάδα της 21ης Απριλίου 2025, για να συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Bessent και να παράσχει υποστήριξη υψηλού επιπέδου για την ολοκλήρωση των τεχνικών συζητήσεων σχετικά με τους όρους της συμφωνίας για τη σύσταση επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης. Οι διαπραγματευτικές ομάδες αναμένεται να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο έως τις 26 Απριλίου 2025, με στόχο την ολοκλήρωση των συζητήσεων έως την ημερομηνία αυτή και την υπογραφή το συντομότερο δυνατό- και

Ως εκ τούτου, όπως αποδεικνύεται από τις υπογραφές που παρατίθενται κατωτέρω, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνάπτουν το παρόν μνημόνιο προθέσεων για να εργαστούν ταχέως προς την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη σύναψη οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του αμερικανικού και του ουκρανικού λαού και τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης.

Το παρόν μνημόνιο προθέσεων μπορεί να υπογραφεί σε δύο ή περισσότερα αντίγραφα, καθένα από τα οποία θεωρείται ως πρωτότυπο και όλα θεωρούνται ως ένα έγγραφο».

Από την πλευρά της, η Ουκρανή Υπουργός Οικονομικών Γιουλία Σβιριντένκο, ανέφερε σε χθεσινή (17.04.2025) ανάρτηση στα social media για την υπογραφή του Μνημονίου Προθέσεων λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή, με τους Αμερικανούς εταίρους μας, ενός Μνημονίου Προθέσεων, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για μια Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης και την ίδρυση του Επενδυτικού Ταμείου για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας».

