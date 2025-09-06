BBC: Η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από την Κίνα προκαλεί ανασφάλεια στη Δύση – Ο άξονας Σι, Πούτιν, Κιμ απέναντι σε Τραμπ και Ευρώπη

Ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκαν δημόσια ο ένας δίπλα στον άλλον για πρώτη φορά, λίγο πριν ξεκινήσει η τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, στρέφοντας πάνω τους τα βλέμματα του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σε αυτήν την παρέλαση, η οποία σηματοδότησε τα 80 χρόνια από τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Πεκίνο παρουσίασε μια σειρά από νέο στρατιωτικό εξοπλισμό – συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πυρηνικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, νέων υπερηχητικών όπλων, ενός νέου όπλου λέιζερ, ακόμη και «ρομποτικών σκύλων», όπως μεταδίδει το BBC.

Αυτό έρχεται σε μία εποχή που ο Σι Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει να προβάλει τη δύναμη του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή – όχι μόνο ως τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά και ως αντίβαρο στις ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ κλονίζουν την παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη, προσθέτει σε ανάλυση του το βρετανικό δίκτυο.

Τέσσερις αναλυτές του BBC αξιολογούν τη σημασία της παρέλασης της 3ης Σεπτεμβρίου – τι σημαίνει, γιατί έχει σημασία και τι λέει το θέαμα για τη «νέα παγκόσμια τάξη».

Μία δυνατή εικόνα για την Κίνα – και τον κόσμο

Μία από τις πιο δυνατές εικόνες αυτής της στρατιωτικής παρέλασης έλαβε χώρα πριν από την «πρώτη κανονιά».

Ο Πρόεδρος Σι καλωσόρισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν με μία μακρά χειραψία και στη συνέχεια προχώρησε για να χαιρετήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πριν περπατήσουν και οι τρεις μαζί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση: ήταν καθαρό πολιτικό θέατρο.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που και οι τρεις ηγέτες εμφανίστηκαν δημόσια μαζί και πραγματικά επέλεξαν τη στιγμή που τους άρεσε.

Αλλά αυτή η συνάντηση, όχι μόνο τα όπλα και τα στρατεύματα στην παρέλαση, φαίνεται να τράβηξε την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social, κατηγόρησε τον Σι ότι συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ με τους άλλους.

Ο Κινέζος ηγέτης είπε σε αυτή την ομιλία ότι η χώρα του βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Η παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν ένα χορογραφημένο θέαμα ακρίβειας, δύναμης και πατριωτισμού.

Ακόμα και η χορωδία στεκόταν σε απόλυτα ίσες σειρές καθώς τραγουδούσε «χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν υπάρχει σύγχρονη Κίνα».

Τα στρατεύματα περνούσαν με τέλειο συγχρονισμό και κάθε χτύπημα στο έδαφος αντηχούσε μέσα από τις κερκίδες των 50.000 καλεσμένων στην πλατεία Τιενανμέν.

Στη συνέχεια ήρθαν τα μεγάλα όπλα, και το πλήθος άπλωσε το χέρι του για τα κινητά του. Ένα νέο ICBM, όπλα λέιζερ, ακόμη και ρομποτικά σκυλιά.

Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με χαμηλές πτήσεις μαχητικών προς ικανοποίηση του κοινού, πριν χιλιάδες περιστέρια και μπαλόνια ελευθερωθούν στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα.

Αυτή η επίδειξη για να σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν απλώς μια ματιά στο πού έχει φτάσει η Κίνα ή πόσο μακριά έχει φτάσει.

Έδειξε πού πηγαίνει η Κίνα: ο Σι παίζει τον ρόλο ενός παγκόσμιου ηγέτη έτοιμου να σταθεί δίπλα σε δύο άλλους ηγέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις παγκοσμίως.

Και στα πόδια του Σι, ένας στρατός που έχει δημιουργηθεί για να ανταγωνιστεί τη Δύση.

Η Κίνα καλύπτει το κενό που άφησαν οι ΗΠΑ – και τι σημαίνει αυτό για τη Δύση

Η επίδειξη γεωπολιτικής και τώρα στρατιωτικής ισχύος της Κίνας αυτή την εβδομάδα δύσκολα θα εκπλήξει τους δυτικούς ηγέτες.

Ο Σι επιδιώκει εδώ και καιρό να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο μίας νέας παγκόσμιας τάξης – μίας τάξης που θα αντικαταστήσει τα υπό κατάρρευση παγκόσμια συστήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αλλά δύο πράγματα θα προκαλέσουν ρίγη στη σπονδυλική στήλη της δυτικής διπλωματίας:

Το ένα είναι η ταχύτητα με την οποία η Κίνα καλύπτει το κενό που άφησε η αποχώρηση των ΗΠΑ από τους διεθνείς κανόνες και θεσμούς.

Μία παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Κίνας, όπου η εδαφική ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μικρότερη αξία από την ακατέργαστη ισχύ και την οικονομική ανάπτυξη, μπορεί να αποδειχθεί άβολη για πολλές δυτικές χώρες.

Ο τρόπος με τον οποίο οι σκληροί δασμοί των ΗΠΑ έχουν ωθήσει την Ινδία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, τόσο γρήγορα στη «θερμή» αγκαλιά της Κίνας, της μεγαλύτερης αυταρχικότητας στον κόσμο, θα προκαλέσει επίσης ανησυχία.

Ένα μικρό ψίχουλο παρηγοριάς για τη Δύση είναι ότι ο λεγόμενος «άξονας της αναταραχής» που εμφανίζεται στο Πεκίνο δεν είναι απόλυτα ενωμένος – και η Ινδία, ειδικότερα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στην παρέλαση, εξακολουθεί να βρίσκεται απέναντι στην Κίνα λόγω εδαφικών και άλλων διαφορών.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο οικονομικός εθνικισμός και η ανατρεπτική διπλωματία της Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ δίνουν στην Κίνα μια τεράστια διπλωματική ευκαιρία – και είναι μια ευκαιρία που ο Σι εκμεταλλεύεται με ανοιχτές αγκάλες με τη σύνοδο κορυφής και την παρέλαση του.

Ένα σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ

Όλη η διπλωματία (και οι εικόνες) στην Κίνα αυτή την εβδομάδα σχεδιάστηκε για να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Λοιπόν, θέλετε να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη, έτσι δεν είναι; Είναι η Αμερική πρώτα, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, θα προσφέρουμε μία εναλλακτική λύση στην τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Γι’ αυτό είδαμε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας να χαμογελούν μαζί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης την Κυριακή και τη Δευτέρα».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ «πραγματικό φίλο» και ο Κινέζος ηγέτης αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του «παλιό φίλο» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Και αυτός είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκαν μαζί στην στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη.

Εν ολίγοις: στο γεωπολιτικό σύμπαν, διαφορετικές δυνάμεις ευθυγραμμίζονται ως αντίβαρο στην αμερικανική κυριαρχία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι χώρες και οι ηγέτες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι. Οι διαφορές παραμένουν.

Αλλά η κατεύθυνση του ταξιδιού είναι σαφής.

Όπως ανέφερε αυτή την εβδομάδα ένας τίτλος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Komsomolskaya Pravda», αναφερόμενος στη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία: «Θα χτίσουμε έναν νέο κόσμο».

Τα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Από τεράστιες, υποβρύχιες τορπίλες μέχρι υπερσύγχρονα όπλα λέιζερ που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η τελευταία στρατιωτική παρέλαση της Κίνας θα αναλυθεί τώρα από ειδικούς του Πενταγώνου και αξιωματούχους άμυνας σε όλο τον κόσμο.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) της Κίνας έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού που τον έχει δει να προλαβαίνει – και σε ορισμένες περιοχές – να ξεπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι που ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου είναι ένας τομέας όπου η Κίνα ηγείται παγκοσμίως.

Ο Δρ Sidharth Kaushal, κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα πυραύλων στο think tank RUSI του Λονδίνου, υπογραμμίζει τη σημασία του YJ-17, ενός υπερηχητικού συστήματος ολίσθησης, και του YJ-19, ενός υπερηχητικού πυραύλου.

Η Κίνα έχει, επίσης, επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα όπλα. Ένα παράδειγμα αυτών είναι το AJX002: ένα γιγάντιο, 60 ποδιών (18 μέτρων), υποβρύχιο drone με πυρηνικές ικανότητες.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας – που αριθμεί εκατοντάδες πυραύλους – εξακολουθεί να υστερεί πολύ σε σχέση με εκείνο της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν χιλιάδες, αλλά αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος, καθώς και σε καινοτόμους τρόπους παράδοσης των πυρηνικών κεφαλών.

Τέλος, ο απόστρατος συνταγματάρχης Ζου Μπο από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχούα υπογράμμισε ότι μέχρι το 2049 η Κίνα επιδιώκει να είναι ισάξια στρατιωτικά με τις ΗΠΑ. «Τότε, όμως, προκύπτει ένα δίλημμα: πώς μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις στρατό παγκόσμιας κλάσης, χωρίς να έχει δοκιμαστεί σε μάχη;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

