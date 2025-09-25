Bloomberg: Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με «λίστα αγορών» άνω των 50 δισ. δολαρίων – Τι σηματοδοτεί το bromance με Τραμπ

Στο bromance μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι χρόνια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα καθίσει απέναντι από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με βαριά ατζέντα, πολλά «αγκάθια» και φέρνοντας μαζί του ένα «πακέτο» συμφωνιών που στοχεύουν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων Άγκυρας -Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο στην Άγκυρα για να αγοράσει μαχητικά της Lockeheed Martin, επιβατικά αεροσκάφη της Boeing, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο Bloomberg.

Για τον Ερντογάν, το τετ-α-τετ με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνιστά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων, που έχουν κλονιστεί λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, διπλωματικών διαφωνιών και δασμών αντιποίνων.

Οι προσδοκίες για αναθέρμανση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον ενίσχυσαν τις τουρκικές αγορές, με τις μετοχές και τα ομόλογα να παίρνουν την ανιούσα από τη στιγμή που ο Τραμπ ανακοίνωσε την επικείμενη συνάντηση.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση στη στρατιωτική συνεργασία», σχολίασε ο Εμρέ Πεκέρ, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο.

«Οι συμφωνίες σε ενέργεια και άμυνα είναι οι βασικοί πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης που θα διεγείρει και το διαπραγματευτικό ένστικτο του Τραμπ».

Η πορεία προς το bromance Άγκυρας – Ουάσιγκτον

Ερντογάν και Τραμπ έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση από την τεταμένη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2019. Μετά τη δέσμευση, νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, του Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία, η Τουρκία εισέβαλε στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κουρδικών δυνάμεων, ωθώντας την Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς Τούρκους αξιωματούχους.

Η συμμαχία ΗΠΑ-Τουρκίας γλίτωσε οριακά την κατάρρευση όταν ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς μεσολάβησε για μια παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας στις υποστηριζόμενες από την Ουάσιγκτον κουρδικές δυνάμεις να απομακρυνθούν από την τουρκική γραμμή πυρός.

Σήμερα 6 χρόνια μετά -κι αφού μεσολάβησε η προεδρία του Δημοκρατικού Μπάιντεν, για την κυβέρνηση του οποίου η Τουρκία δεν αποτελούσε προτεραιότητα- Ερντογάν και Τραμπ έχουν να κερδίσουν αμφότεροι από την αναθέρμανση των σχέσεων.

Η Τουρκία είναι πρόθυμη να καλύψει κάποιες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες με αγορές από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη εμπορική συμφωνία.

Τα deals της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον

Το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών συμφωνιών του Ερντογάν με τον Τραμπ δείχνει να αφορά στον τομέα της αεροπορίας. Η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να λάβουν παραγγελίες για έως και 250 εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και επιπλέον F-16, είπαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα άρσης του αδιεξόδου για τα F-35, από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των οποίων αποπέμφθηκε η Τουρκία μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και παραμένουν σε ισχύ.

Η Τουρκία έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον, αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός σχετικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 F-35, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.

Χθες Τετάρτη (24.09.2025) η Τουρκία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Mercuria Energy Group και Woodside Energy Group για την αγορά περίπου 76 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου κυρίως από μονάδες στις ΗΠΑ.

Οι αποστολές φυσικού αερίου και οι αμυντικές συμφωνίες θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, που οι δύο χώρες έχουν πει ότι θέλουν να τριπλασιάσουν σε περίπου 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Οι επιπτώσεις για τη Συρία της αναβίωσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων

Η κατεύθυνση που θα πάρουν οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον θα έχει επιπτώσεις πέραν των συνόρων της Τουρκίας, ειδικά στη Συρία.

Η Άγκυρα προσβλέπει στην αμερικανική βοήθεια για να πετύχει μια συμφωνία μεταξύ των κουρδικών πολιτοφυλακών στη Συρία και των αφοσιωμένων δυνάμεων στη νέα κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ Αλ-Σαράα στη Δαμασκό.

Η Άγκυρα θεωρεί τις κουρδικές ομάδες στη Συρία ως προέκταση του PKK, που συμφώνησε πρόσφατα να παραδώσει τα όπλα του. Ωστόσο, η Τουρκία ανησυχεί ότι ορισμένοι μαχητές του PKK ενδέχεται να διαφύγουν στη Συρία και να συνεχίσουν να αποτελούν απειλή από εκεί, χρησιμοποιώντας όπλα που είχαν προμηθεύσει οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της απειλής του Ισλαμικού Κράτους.

Επιπλέον, η έντονη κριτική του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ απειλεί να υπονομεύσει τη νέα προσέγγιση. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Νιχάτ Αλί Οζτζάν, «οι οικονομικές παραχωρήσεις ίσως δεν αρκέσουν για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ».