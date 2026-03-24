Bloomberg: Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν την συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κόντρα στο Ιράν

Οι μεγαλύτερες αραβικές χώρες του Κόλπου που γειτονεύουν με το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Η ενεργή συμμετοχής τους στον πόλεμο κατά του Ιράν θα μπορούσε να συμβεί αν η Τεχεράνη επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές των χωρών του Κόλπου, αναφέρει το Bloomberg, αν δηλαδή χτυπηθούν βασικές υποδομές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό, κάτι που θεωρείται ακραίο σενάριο.

Οι πιο ισχυρές χώρες της περιοχής, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φαίνεται να χάνουν την υπομονή τους λόγω των ιρανικών επιθέσεων, που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σάλμαν, πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν υπό τον φόβο, ότι αν σταματήσει τώρα το Ιράν δεν θα είναι αδύναμο και θα είναι εξαγριωμένο.

Η διαφωνία του Ομάν και οι φόβοι

Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με εξαίρεση το Ομάν που θέλει να διατηρήσει ρόλο διαμεσολαβητή. Παρ’ όλα αυτά, διστάζουν να εμπλακούν, γιατί φοβούνται ότι το Ιράν θα εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Υπάρχει επίσης ο φόβος ότι οι ΗΠΑ μπορεί να κάνουν συμφωνία με το Ιράν και οι ίδιες να μείνουν αντιμέτωπες με ένα εξοργισμένο καθεστώς.

Πολλές κυβερνήσεις φοβούνται ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν δεν μπουν στον πόλεμο.

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τις σουνιτικές αραβικές χώρες. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ προσπαθούσαν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με το Ιράν, κυρίως για να αποφύγουν μια τέτοια σύγκρουση.

Τις τελευταίες 24 ώρες, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ αναχαίτισαν drones και πυραύλους του Ιράν, που η Τεχεράνη θεωρεί νόμιμους στόχους, επειδή όπως λέει, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τα εδάφη τους για επιθέσεις, κάτι που οι ίδιες αρνούνται.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι χώρες του Κόλπου θα πρέπει να βρουν τρόπο να συνυπάρξουν με το Ιράν, που βρίσκεται πολύ κοντά τους γεωγραφικά. Τόνισε ότι μετά τον πόλεμο, το Ιράν θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη.

Το Ιράν θα αντιδράσει έντονα αν καταληφθεί το Χαργκ

Αν ο Τραμπ προχωρήσει στην κατάληψη του νησιού Χαργκ, από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, το Ιράν αναμένεται να αντιδράσει πολύ πιο έντονα. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, αν χρησιμοποιηθούν βάσεις στα ΗΑΕ για αυτή την επιχείρηση, το Ιράν θα απαντήσει με σφοδρή επίθεση.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάβουν το νησί, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα το βομβαρδίσει, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει μεγάλες οικονομικές ζημιές. Επίσης, θα μπορούσε να τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Όπως λένε αναλυτές, «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, αλλά το Ιράν τον κάνει να γίνει δικός μας». Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, οι χώρες της περιοχής ίσως αναγκαστούν να δημιουργήσουν κοινό μέτωπο εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν έχει ήδη αρχίσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε εμπορικά πλοία που περνούν από το Στενό του Ορμούζ, δείχνοντας τον έλεγχό του σε αυτή τη σημαντική ενεργειακή διαδρομή.

Από την αρχή του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 πυραύλους και drones προς χώρες του Κόλπου, χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, αμερικανικές βάσεις αλλά και κατοικημένες περιοχές. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, αλλά έδωσε προθεσμία πέντε ημερών για διπλωματική λύση. Το Ιράν απάντησε ότι θα στοχεύσει εγκαταστάσεις ηλεκτρικού και νερού σε πολλές χώρες του Κόλπου.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι διέλυσαν δίκτυο που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, ενώ το Κουβέιτ αποκάλυψε παρόμοια σχέδια για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Όλα αυτά οδηγούν τις χώρες του Κόλπου στο συμπέρασμα ότι πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ τους και με συμμάχους, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, για να προστατευτούν.

Οι συνεργασίες και οι κοινές στρατιωτικές ενέργειες

Ήδη ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την άμυνά τους, ενώ εξετάζουν και κοινές στρατιωτικές ενέργειες.

Σε πρόσφατη συνάντηση στο Ριάντ, συζητήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Συμμετείχαν πολλές χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η υπομονή δεν είναι απεριόριστη και ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν αν χρειαστεί.

Παρότι η Σαουδική Αραβία προτιμά τη διπλωματία, είναι έτοιμη να δράσει στρατιωτικά αν δεχτεί επίθεση.

Από όλες τις χώρες του Κόλπου, τα ΗΑΕ δείχνουν πιο ξεκάθαρα ότι μια κοινή στρατιωτική αντίδραση ίσως είναι αναπόφευκτη.

«Δεν θα εκβιαστούμε από τρομοκράτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, ενώ άλλος αξιωματούχος τόνισε ότι δεν αρκεί μια απλή εκεχειρία χωρίς μακροπρόθεσμη λύση στο θέμα του Ιράν.

Όπως είπε, «δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση να γίνει μόνιμη απειλή».