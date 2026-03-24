NYT: Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στο Ιράν και διαδίδει ότι γίνονται συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, πριν εμπλακούν και άλλες χώρες, ένα δημοσίευμα των ΝΥΤ, αποκαλύπτει πολλά για τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιέζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ αποτελεί μια «ιστορική ευκαιρία» για να αναδιαμορφωθεί η Μέση Ανατολή, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους για τις συνομιλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια σειρά συνομιλιών την τελευταία εβδομάδα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να επιμείνει μέχρι την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, ανέφεραν τα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποστήριξε ότι το Ιράν αποτελεί μακροχρόνια απειλή για τον Κόλπο, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την απομάκρυνση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμιν Νετανιάχου, βλέπει επίσης το Ιράν ως μακροχρόνια απειλή, αλλά αναλυτές λένε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιθανότατα θα θεωρούσαν ως επιτυχία ένα αποτυχημένο ιρανικό κράτος που είναι τόσο απορροφημένο από εσωτερικές αναταραχές ώστε να μην απειλεί το Ισραήλ, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ένα αποτυχημένο κράτος στο Ιράν ως σοβαρή και άμεση απειλή για την ασφάλειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι τόσο στη Σαουδική Αραβία, όσο και στην αμερικανική κυβέρνηση ανησυχούν ότι αν η σύγκρουση παραταθεί, το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει ολοένα και πιο σφοδρές επιθέσεις σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παγιδευτούν σε έναν ατελείωτο πόλεμο.

Οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Δημόσια, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί ασταθώς μεταξύ του να υπονοεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα και του να σηματοδοτεί ότι θα κλιμακωθεί. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνησή του και το Ιράν είχαν «παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών μας», αν και το Ιράν αμφισβήτησε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Οι συνέπειες του πολέμου για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας είναι τεράστιες. Επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν, ως απάντηση στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι απέρριψαν την ιδέα ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει πιέσει για την παράταση του πολέμου.

Η Σαουδική Αραβία τονίζει ότι θέλει τα ζητήματα να λυθούν ειρηνικά

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υποστήριζε πάντα μια ειρηνική λύση σε αυτή τη σύγκρουση, ακόμη και πριν αυτή ξεκινήσει», ανέφερε η σαουδαραβική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι οι αξιωματούχοι «παραμένουν σε στενή επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ και η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη».

«Η βασική μας ανησυχία σήμερα είναι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας από τις καθημερινές επιθέσεις κατά του λαού μας και των πολιτικών υποδομών μας», πρόσθεσε η κυβέρνηση. «Το Ιράν έχει επιλέξει επικίνδυνη πολιτική έντασης αντί για σοβαρές διπλωματικές λύσεις. Αυτό βλάπτει όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά κανέναν περισσότερο από το ίδιο το Ιράν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά καιρούς έχει δείξει διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει υποστηρίξει ότι αυτό θα ήταν λάθος, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, και έχει πιέσει για επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν ώστε να αποδυναμωθεί η κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Το άρθρο των ΝΥΤ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με άτομα που είχαν συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους και περιέγραψαν τις συζητήσεις υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των συνομιλιών του κ. Τραμπ με παγκόσμιους ηγέτες. Οι New York Times πήραν συνεντεύξεις από άτομα με διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν είναι σωστό να συνεχιστεί ο πόλεμος και τον ρόλο του πρίγκιπα Μοχάμεντ στην καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, ένας αυταρχικός μονάρχης, χαίρει εκτίμησης από τον αμερικανό πρόεδρο και έχει επηρεάσει στο παρελθόν τη λήψη αποφάσεων του προέδρου. Σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρίγκιπας έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο Ιράν για την κατάληψη ενεργειακών υποδομών και την απομάκρυνση της κυβέρνησης από την εξουσία.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει πιο σοβαρά μια στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί κέντρο της πετρελαϊκής υποδομής του Ιράν. Μια τέτοια επιχείρηση, είτε με αερομεταφερόμενες δυνάμεις του στρατού είτε με αμφίβια επίθεση πεζοναυτών, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει υποστηρίξει χερσαίες επιχειρήσεις στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι απόψεις της Σαουδικής Αραβίας για τον πόλεμο διαμορφώνονται τόσο από οικονομικούς όσο και από πολιτικούς παράγοντες. Από την αρχή του πολέμου, οι επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ, πλήττοντας τη βιομηχανία ενέργειας της περιοχής. Η συντριπτική πλειονότητα του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ πρέπει να περάσει από το στενό για να φτάσει στις διεθνείς αγορές.

Αν υποχωρήσει ο Τραμπ, οι χώρες του Κόλπου θα έχουν να κάνουν με ένα εξοργισμένο Ιράν

Παρότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατασκευάσει αγωγούς για να παρακάμπτουν το στενό, και αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν δεχθεί επιθέσεις, με αναλυτές που γνωρίζουν τη σκέψη της σαουδαραβικής κυβέρνησης να λένε ότι, ενώ ο πρίγκιπας πιθανότατα θα προτιμούσε να αποφευχθεί ο πόλεμος, ανησυχεί ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ υποχωρήσει τώρα, η Σαουδική Αραβία και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή θα μείνουν να αντιμετωπίσουν μόνες τους ένα ενισχυμένο και εξοργισμένο Ιράν.

Σε αυτή την οπτική, λένε, μια ημιτελής επίθεση θα εξέθετε τη Σαουδική Αραβία σε συχνές ιρανικές επιθέσεις. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε επίσης να αφήσει το Ιράν με τη δυνατότητα να κλείνει περιοδικά το Στενό του Ορμούζ.

«Οι σαουδάραβες αξιωματούχοι σίγουρα θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά σημασία έχει πώς θα τελειώσει», δήλωσε η Γιασμίν Φαρούκ, διευθύντρια του προγράμματος για τον Κόλπο και την Αραβική Χερσόνησο στο International Crisis Group.

Μια επίθεση το 2019 σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που αποδόθηκε στο Ιράν και η οποία έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας τη μισή παραγωγή πετρελαίου του βασιλείου, ώθησε τον πρίγκιπα να επανεξετάσει τη συγκρουσιακή του στάση απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι προσπάθειες προσέγγισης του Ιράν

Στη συνέχεια, σαουδάραβες αξιωματούχοι επιδίωξαν μια διπλωματική προσέγγιση, αποκαθιστώντας τις σχέσεις με το Ιράν το 2023, εν μέρει επειδή συνειδητοποίησαν ότι η συμμαχία τους με τις ΗΠΑ, παρείχε μόνο μερική προστασία από το Ιράν.

Άλλες χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιδίωξαν επίσης πιο θερμές σχέσεις με το Ιράν τα τελευταία χρόνια για παρόμοιους λόγους.

Μετά την απόφαση του κ. Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο, παρά τις συμβουλές αρκετών κυβερνήσεων του Κόλπου, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας χιλιάδες πυραύλους και drones προς χώρες της περιοχής, ανατρέποντας τις προσπάθειές τους να το προσεγγίσουν.

«Όση εμπιστοσύνη υπήρχε πριν έχει πλέον καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει μεγάλο απόθεμα πυραύλων αναχαίτισης Patriot, που χρησιμοποιεί για να προστατευθεί από τις επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκά πεδία, διυλιστήρια και πόλεις.

Ωστόσο, τα συστήματα αυτά είναι περιορισμένα παγκοσμίως. Επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν ήδη πλήξει ένα διυλιστήριο και την πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ θραύσματα από αναχαιτισμένα βλήματα έχουν σκοτώσει δύο μετανάστες εργάτες από το Μπαγκλαντές και τραυματίσει περισσότερους από δώδεκα άλλους ξένους κατοίκους.

Από την αρχή του πολέμου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει πιέσει για στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της ιρανικής κυβέρνησης. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην αποδυνάμωση των πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας και είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς το αν μπορεί να ανατραπεί η κυβέρνηση του Ιράν.

Παρότι ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει πολλούς ηγέτες, η σκληροπυρηνική κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι εκφράζουν εδώ και καιρό ανησυχία ότι αν πέσει η κυβέρνηση στο Ιράν, τμήματα του στρατού ή ένοπλες ομάδες που θα προκύψουν στο κενό εξουσίας θα συνεχίσουν να επιτίθενται, πιθανότατα στοχεύοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι ο πρίγκιπας βλέπει τον πόλεμο ως ευκαιρία να ενισχύσει την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στη Μέση Ανατολή και ότι θεωρεί πως η χώρα μπορεί να προστατευθεί ακόμη κι αν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Τα προβλήματα στην αγορά πετρελαίου

Στις συνομιλίες του με τον πρίγκιπα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ο πρίγκιπας τον έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό είναι προσωρινό, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι πολύ επιφυλακτικοί ως προς το αν η αγορά πετρελαίου θα ανακάμψει γρήγορα. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να καλύψει τα ελλείμματα που προκαλεί ο πόλεμος, καθώς οι χερσαίοι αγωγοί της μεταφέρουν μόνο ένα μικρό μέρος του πετρελαίου που κανονικά περνά από το Στενό του Ορμούζ.

Παρότι η Σαουδική Αραβία είναι σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες του Κόλπου, μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες αν το στενό δεν ανοίξει σύντομα.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, ο πρίγκιπας αντιμετώπιζε οικονομικές προκλήσεις ενόψει του στόχου του για το 2030, να μετατρέψει τη χώρα σε παγκόσμιο επιχειρηματικό κέντρο. Η κυβέρνηση προβλέπει ελλείμματα για τα επόμενα χρόνια λόγω μεγάλων έργων και επενδύσεων.

Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα έθετε όλα αυτά σε κίνδυνο, καθώς η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδυτές και τουρίστες.

Όταν ρωτήθηκε αν η Σαουδική Αραβία προτιμά άμεσο τέλος του πολέμου ή μια πιο μακρά σύγκρουση που θα αποδυναμώσει το Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις.

«Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο, πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό, για να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις», δήλωσε.