Brexit: Έχουν έτοιμο… πυρηνικό καταφύγιο αν συμβεί το «ατύχημα»!

Αγωνία επικρατεί για το Brexit και για την απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράταση της διαδικασίας εξόδου της Brexit. Στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προεργασίες στο Λονδίνο για ένα Brexit χωρίς συμφωνία και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.

Όταν λέμε… επί ποδός, δεν εννοούμε σε επίπεδο γραφειοκρατίας (μόνο). Εννοούμε… κάτι παραπάνω.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “Sky News”, αλλά και της Express, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν «ενεργοποιήσει μία ομάδα σε πυρηνικό καταφύγιο, κάτω από το κτήριο του υπουργείου Άμυνας», ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένοι σε άτακτο και σκληρό Brexit.

Πρόκειται για επιχειρησιακό κέντρο σε ένα καταφύγιο για προστασία από επίθεση με ατομικά όπλα, στο κέντρο του Λονδίνου, μπροστά στο ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

Αυτό το κέντρο είναι εξοπλισμένο με όλες «τις απαραίτητες υποδομές» και διαθέτει «μια ομάδα έτοιμη να στηρίξει οποιαδήποτε επιχείρηση σε περίπτωση ανάγκης», εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου.

«Καθώς πλησιάζουμε σε μια πιθανή έξοδο (από την ΕΕ) χωρίς συμφωνία, αυτό θα είναι το μέρος όπου η απάντηση θα μπορούσε να συντονίζεται» σημείωσε ο αξιωματούχους.

Το καταφύγιο βρίσκεται κάτω από το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη συνοικία Ουάιτχολ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση έκτατης εθνικής ανάγκης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, το στρατιωτικό προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη μεταφορά τροφίμων, καυσίμων κι άλλων εμπορευμάτων στην περίπτωση που καταγραφούν προβλήματα στα σύνορα.

Τον Δεκέμβριο, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκάβιν Ουίλιαμσον ανακοίνωσε ότι 3.500 στρατιωτικοί θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για να στηρίξουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες, σε περίπτωση ανάγκης.

Sky News can reveal the armed forces have activated a team in a nuclear bunker beneath the Ministry of Defence to step up preparations for a ‘no-deal’ Brexit

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 21 Μαρτίου 2019