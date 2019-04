Brexit: Ημίγυμνοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο – 12 συλλήψεις για προσβολή της δημοσίας αιδούς

Οι ημίγυμνοι διαδηλωτές δεν ήθελαν να προπαγανδίσουν υπέρ η κατά του Brexit αλλά κατά της κλιματικής αλλαγής και γδύθηκαν μπροστά στους βουλευτές έχοντας ζωγραφίσει στους γλουτούς τους συνθήματα όπως : «Κλιματική Δικαιοσύνη τώρα».

Το περιστατικό κράτησε περίπου 25 λεπτά ενώ πολλοί διαδηλωτές που διέκοψαν τη συζήτηση για το Brexit είχαν κολλήσει με κόλλα τα χέρια τους στη τζαμαρία που βρίσκεται στον εξώστη των επισκεπτών και «βλέπει» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Κοινοτήτων και χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές στη Βρετανία έγιναν 12 συλλήψεις για προσβολήτης δημόσιας αιδούς.Οι βουλευτές από την πλευρά τους δεν είχαν μυαλό για να συζητήσουν για το Brexit καθώς όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν μπορούσαν να τραβήξουν το βλέμμα τους από τον εξώστη για το κοινό, όπου εξελισσόταν η γυμνή διαμαρτυρία.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne

— Extinction Rebellion 🐝⌛️🐝 (@ExtinctionR) 1 Απριλίου 2019