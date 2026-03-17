C-RAM: Με υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό προστάτευσαν οι ΗΠΑ την πρεσβεία τους στη Βαγδάτη

Ένα υπερόπλο χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί προκειμένου να αναχαιτίσουν την επίθεση από drones και πυραύλους στην πρεσβεία τους στη Βαγδάτη.

Το υπερόπλο που επιστράτευσαν οι ΗΠΑ για να αναχαιτίσουν την επίθεση με drones και πυραύλους στην πρεσβεία τους στη Βαγδάτη ήταν το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) με βασικό όπλο ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει μέχρι και 4.500 σφαίρες το λεπτό σύμφωνα με το CNN.

Το συγκεκριμένο όπλο αναχαίτισης διαθέτει ραντάρ, αισθητήρες και διάφορες μονάδες επικοινωνίας και βρίσκεται πάνω σε ένα ρυμουλκούμενο βάρους 35 τόνων όχημα. Όπως αναφέρει έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) μπορεί να ανιχνεύει και να καταστρέφει στόχους,.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών που χρησιμοποιεί το πυροβόλο συνδυάζουν διατρητικές και εκρηκτικές ιδιότητες, επιτρέποντας το αποτελεσματικό χτύπημα τόσο εναέριων όσο και επίγειων στόχων σε αποστάσεις έως περίπου 2 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη General Dynamics.

This C-RAM video from the US Embassy in Baghdad is extraordinary footage. American defensive technology shredding incoming Iranian-proxy ordnance at 4,500 rounds per minute to protect personnel under fire.



Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτοκαταστροφής, ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση τυχαίων ζημιών όταν δεν επιτυγχάνεται πλήγμα στον στόχο.

Το συγκεκριμένο σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία του Phalanx, ενός συστήματος άμυνας του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο λειτουργεί ως έσχατο μέσο προστασίας για τα πολεμικά πλοία απέναντι σε απειλές όπως πύραυλοι κρουζ ή άλλα βλήματα που έχουν διαφύγει από τα αρχικά στρώματα άμυνας.