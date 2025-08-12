ChatGPT: Η κυκλοφορία της νέας έκδοσης GPT-5 από την OpenAI προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Μόλις κυκλοφόρησε, το GPT-5, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης γλώσσας της OpenAI, προκάλεσε κύμα επικρίσεων, όπως αναφέρει η Le Monde επικαλούμενη έρευνα του BBC. Οι χρήστες καταγγέλλουν ότι είναι «πιο χαζό» από τον προκάτοχό του και ότι δίνει πιο ψυχρές και λιγότερο φυσικές απαντήσεις.

Αντιμέτωπος με τα παράπονα και τις απειλές για διακοπή συνδρομών, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε την επαναφορά της τεχνητής νοημοσύνης GPT-4o για τους επί πληρωμή χρήστες, υποσχόμενος παράλληλα να «σταθεροποιήσει» τη νέα έκδοση.

Ένα ξεκίνημα μακριά από τις προσδοκίες

Παρουσιασμένο ως πιο αξιόπιστο και γρήγορο, το GPT-5 υποτίθεται ότι θα έδινε την αίσθηση συνομιλίας με έναν ειδικό. Ωστόσο, οι πρώτοι χρήστες αναφέρουν περισσότερα λάθη και μια «προσωπικότητα» που χαρακτηρίζεται ως πιο απόμακρη.

Ο Σαμ Άλτμαν αποδίδει αυτά τα προβλήματα στο σύστημα αυτόματης επιλογής μοντέλου που ενσωματώθηκε στο GPT-5, το οποίο παραμένει κακορυθμισμένο. Οι επικρίσεις εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση ενός λανθασμένου γραφήματος κατά την επίσημη παρουσίαση, το οποίο ο επικεφαλής της OpenAI χαρακτήρισε «τεράστια γκάφα» λόγω «ανθρώπινου λάθους».

Συναισθηματικός δεσμός και ανησυχίες

Η προσωρινή αντικατάσταση του GPT-4o αποκάλυψε τον συναισθηματικό δεσμό που διατηρούν ορισμένοι χρήστες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι δηλώνουν ότι έχασαν «τον μοναδικό τους φίλο» και ότι δεν βρίσκουν την ίδια «ζεστασιά» στις συνομιλίες με το GPT-5. Η OpenAI, γνωρίζοντας αυτό το φαινόμενο, έχει περιορίσει πρόσφατα τις απαντήσεις σε ορισμένα προσωπικά ερωτήματα και προτρέπει τους χρήστες να κάνουν διαλείμματα κατά τη διάρκεια πολύωρων συζητήσεων, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για ευάλωτα άτομα.

Ο Σαμ Άλτμαν αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα: «Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτό να είναι θετικό», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.