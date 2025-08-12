Κόσμος

ChatGPT: Η κυκλοφορία της νέας έκδοσης GPT-5 από την OpenAI προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Λιγότερο «φιλικό» και λιγότερο αποδοτικό σύμφωνα με πολλούς χρήστες, το νέο μοντέλο γλώσσας της OpenAI απογοητεύει σύμφωνα με τη Le Monde – Ο Σαμ Άλτμαν υπόσχεται βελτιώσεις
ChatGPT
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Dado Ruvic

Μόλις κυκλοφόρησε, το GPT-5, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης γλώσσας της OpenAI, προκάλεσε κύμα επικρίσεων, όπως αναφέρει η Le Monde επικαλούμενη έρευνα του BBC. Οι χρήστες καταγγέλλουν ότι είναι «πιο χαζό» από τον προκάτοχό του και ότι δίνει πιο ψυχρές και λιγότερο φυσικές απαντήσεις.

Αντιμέτωπος με τα παράπονα και τις απειλές για διακοπή συνδρομών, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε την επαναφορά της τεχνητής νοημοσύνης GPT-4o για τους επί πληρωμή χρήστες, υποσχόμενος παράλληλα να «σταθεροποιήσει» τη νέα έκδοση.

Ένα ξεκίνημα μακριά από τις προσδοκίες

Παρουσιασμένο ως πιο αξιόπιστο και γρήγορο, το GPT-5 υποτίθεται ότι θα έδινε την αίσθηση συνομιλίας με έναν ειδικό. Ωστόσο, οι πρώτοι χρήστες αναφέρουν περισσότερα λάθη και μια «προσωπικότητα» που χαρακτηρίζεται ως πιο απόμακρη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν / REUTERS / Amir Cohen

Ο Σαμ Άλτμαν αποδίδει αυτά τα προβλήματα στο σύστημα αυτόματης επιλογής μοντέλου που ενσωματώθηκε στο GPT-5, το οποίο παραμένει κακορυθμισμένο. Οι επικρίσεις εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση ενός λανθασμένου γραφήματος κατά την επίσημη παρουσίαση, το οποίο ο επικεφαλής της OpenAI χαρακτήρισε «τεράστια γκάφα» λόγω «ανθρώπινου λάθους».

Συναισθηματικός δεσμός και ανησυχίες

Η προσωρινή αντικατάσταση του GPT-4o αποκάλυψε τον συναισθηματικό δεσμό που διατηρούν ορισμένοι χρήστες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι δηλώνουν ότι έχασαν «τον μοναδικό τους φίλο» και ότι δεν βρίσκουν την ίδια «ζεστασιά» στις συνομιλίες με το GPT-5. Η OpenAI, γνωρίζοντας αυτό το φαινόμενο, έχει περιορίσει πρόσφατα τις απαντήσεις σε ορισμένα προσωπικά ερωτήματα και προτρέπει τους χρήστες να κάνουν διαλείμματα κατά τη διάρκεια πολύωρων συζητήσεων, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για ευάλωτα άτομα.

Ο Σαμ Άλτμαν αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα: «Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτό να είναι θετικό», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Financial Times: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο – Η ιστορική «έκρηξη» κατασκευής εργοστασίων όπλων στην ΕΕ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στην Ευρώπη επεκτείνονται με πρωτοφανή ρυθμό, τριπλασιάζοντας την έκτασή τους και σηματοδοτώντας στροφή προς μια οικονομία πολέμου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times
Εργοστάσιο της Rheinmetall με οπλισμούς 18
Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα – Θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου
Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα, συνεχίζει να βρίσκεται η Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας,...
Καύσωνας
Newsit logo
Newsit logo