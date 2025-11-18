Cloudflare: Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες της μετά την τρίωρη διακοπή λειτουργίας

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του δικτύου της δουλεύουν πλέον κανονικά μετά από την τρίωρη διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (18/11/2025) στην αμερικανική εταιρεία. Αυτή προκάλεσε επί ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε εκατοντάδες σάιτ, και μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot, ChatGPT.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε νωρίτερα η Cloudflare, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Η Cloudflare χαρακτήρισε το πρόβλημα ως «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσίας» και χρειάστηκε περίπου τρεις ώρες από την έναρξη της έρευνας έως την ανακοίνωση ότι εφαρμόστηκε λύση.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας από μια κορύφωση άνω των 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector.

Η Cloudflare είναι μια παγκόσμια εταιρεία cloud υπηρεσιών και κυβερνοασφάλειας. Διαθέτει δίκτυο data centers και παρέχει ασφάλεια για ιστοσελίδες και email, προστασία από απώλεια δεδομένων και άμυνες απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Η αμερικανική εταιρεία τονίζει ότι χειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο.