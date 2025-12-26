CNN: Η επίθεση με εντολή Τραμπ στη Νιγηρία υπέρ «διωκόμενων Χριστιανών» θα κλιμακώσει τις συγκρούσεις με τους μουσουλμάνους

Τις θρησκευτικές συγκρούσεις σε μία κοινωνία που ήδη δοκιμάζεται από βαθιές διαιρέσεις, είναι εξαιρετικά πιθανό να οξύνει ο βομβαρδισμός των ΗΠΑ στη Νιγηρία ανήμερα Χριστούγεννα με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμά ανάλυση του αμερικανικού CNN την Παρασκευή (26.12.2025). Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών της Νιγηρίας.

Το στρατιωτικό πλήγμα που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ σε θέσεις τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία με αφορμή τις διώξεις εναντίον των Χριστιανών στη χώρα αυτή των 230 εκατομμυρίων κατοίκων, μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, προειδοποιούν οι αναλυτές του CNN. Ήδη, μουσουλμάνοι και χριστιανοί της Νιγηρίας συνυπάρχουν σε εύθραυστες ισορροπίες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς μπορεί να εξελιχθεί η επόμενη ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι άλλο «λάδι» στη φωτιά ήρθε να ρίξει, μάλιστα, και η οξεία, θρησκευτική ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, για «κόλαση που πληρώθηκε», φράση με την οποία συνόδευσε την αμερικανική επιδρομή κατά ισλαμιστών στο αφρικανικό κράτος.

Το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα που διέταξε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία επιχείρηση κατά ισλαμιστικών οργανώσεων στη Δυτική Αφρική, αλλά αποτυπώνει μία ευρύτερη πολιτική και επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία επαναφέρει τη θρησκεία στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνει το CNN.

Ο Τραμπ παρουσίασε δημόσια το χτύπημα ως απάντηση στη σφαγή Χριστιανών από τον ISIS, υιοθετώντας ένα αφήγημα, το οποίο απευθύνεται κυρίως στο συντηρητικό ακροατήριο των ΗΠΑ. Στις δηλώσεις του έκανε λόγο για «κόλαση που πληρώθηκε» και συνέδεσε ευθέως τη συγκεκριμένη πολεμική δράση με την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα βίντεο περίπου δέκα δευτερολέπτων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας φαίνεται να δείχνει την εκτόξευση ενός πυραύλου από ένα πολεμικό πλοίο που φέρει την αμερικανική σημαία.

@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025

Το αφήγημα Τραμπ για προστασία των Χριστιανών και το «Yes» της κυβέρνησης της Νιγηρίας για την επίθεση

Να αποσυνδέσει άμεσα το αμερικανικό πλήγμα από τη θρησκευτική διάσταση επιχείρησε, πάντως, η κυβέρνηση της Νιγηρίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιουσούφ Τούγκαρ, επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος, Μπόλα Τινουμπού έδωσε την έγκριση για την επιχείρηση, αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα θρησκείας», υπογραμμίζοντας ότι τα θύματα της τρομοκρατίας στη Νιγηρία είναι πολίτες κάθε δόγματος.

Προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών, αναλυτές ασφαλείας που μίλησαν στο CNN, λένε πως η βία στη Νιγηρία και ευρύτερα στη ζώνη του Σαχέλ τροφοδοτείται από ένα πλέγμα παραγόντων: Ένοπλες ισλαμιστικές οργανώσεις, εθνοτικές αντιπαλότητες, συγκρούσεις για γη και φυσικούς πόρους, αλλά και χρόνια αδυναμία του κράτους να επιβάλει ασφάλεια σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι μουσουλμάνοι, μάλιστα, αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων σε πολλές από αυτές τις επιθέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αφρικανός αναλυτής σε θέματα ασφάλειας, Oluwole Oyewale προειδοποίησε ότι η «δυαδική» προσέγγιση του Τραμπ – με έμφαση αποκλειστικά στους Χριστιανούς – δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα και ενδέχεται να οξύνει τις θρησκευτικές συγκρούσεις σε μία κοινωνία που ήδη δοκιμάζεται από βαθιές διαιρέσεις.

Παράλληλα, παραμένει θολό ποια ακριβώς τζιχαντιστική οργάνωση αποτέλεσε τον στόχο της αμερικανικής επιδρομής.

Παρότι ο Τραμπ και η AFRICOM (σ.σ. η διοίκηση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις σχέσεις ασφαλείας στην αφρικανική ήπειρο), έκαναν λόγο για το Ισλαμικό Κράτος, Νιγηριανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να κατονομάσουν συγκεκριμένη ομάδα.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανός στόχος της Ουάσινγκτον ήταν η οργάνωση Lakurawa, η οποία δραστηριοποιείται στα βορειοδυτικά της χώρας και έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της το τελευταίο διάστημα.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση η ανάληψη δράσης από τις ΗΠΑ, έπειτα από αιτήματα ή συντονισμό με κράτη της περιοχής, δείχνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, ακόμη κι αν κατά περιόδους δηλώνει προτίμηση σε λιγότερες «ανοικτές» στρατιωτικές εμπλοκές.

Σε κάθε περίπτωση, το «πώς» περιγράφεται το χτύπημα αποδεικνύεται σχεδόν εξίσου σημαντικό με το «ότι» έγινε: Γιατί στη Νιγηρία, η γλώσσα της πολιτικής μπορεί να γίνει παράγοντας ασφάλειας ή, αντίθετα, παράγοντας περαιτέρω αποσταθεροποίησης, σημειώνει η ανάλυση του CNN.

Νιγηρία: Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών

Την ίδια ώρα, η Νιγηρία αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά από εκείνα που έγιναν ανήμερα τα Χριστούγεννα από τις αμερικανικές δυνάμεις, στα βόρεια της χώρας.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων πληγμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε, επίσης, με άλλες χώρες».

«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε, επίσης, ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», είπε.

Από την Ουάσινγκτον, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι «το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την κυβέρνηση της Νιγηρίας» και ότι τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση.

Ο Τούγκαρ διαβεβαίωσε και αυτός ότι ο Πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου έδωσε το «πράσινο φως» για τα αμερικανικά πλήγματα.

Οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών της Πολιτείας Σόκοτο, που συνορεύει με τον Νίγηρα, δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από τα πλήγματα.

«Ακούσαμε μία ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος φοβήθηκε», είπε ο Χαρούνα Κάλαχ, ένας κάτοικος του Τζάμπο, που απέχει 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Πολιτείας τη Σόκοτο, στην περιφέρεια Ταμπουβάλ. «Αρχικά, νομίζαμε ότι ήταν επίθεση της Λακουράουα» (ένοπλης ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ), πρόσθεσε ο μάρτυρας. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν επίθεση αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που μας εξέπληξε επειδή η περιοχή αυτή ουδέποτε ήταν κρησφύγετο της Λακουράουα και δεν έχουμε δεχτεί επιθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.