CNN: Ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ ψάχνει διέξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν – «Περιορισμένες οι επιλογές των ΗΠΑ»

«Διέξοδο» για να βγουν οι ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν, αναζητά ο Νταν Κέι, ο κορυφαίος στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εκτιμά πως οι στρατιωτικές επιλογές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή επί τάπητος για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων, μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Πηγές του CNN αναφέρουν πως ο Νταν Κέι εκτιμά ότι οι είναι σχεδόν απίθανο να πληγούν οι στόχοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. «Ο Κέιν αναζητά μια διέξοδο», δήλωσε συγκεκριμένα μία από τις πηγές.

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Δεν είναι όμως μόνο ο κορυφαίος στρατηγός που έχει αυτήν την πεποίθηση. Πολλοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε σταυροδρόμι, παρά τις αυξανόμενες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, μετά την μακρά κατάπαυση του πυρός.

Δύο πηγές του αμερικανικού μέσου αναφέρουν πως ο Κέιν έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα της διεξόδου από τον πόλεμο, σε βασικούς αξιωματούχους του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί σταθερά αντίθετος στην ιδέα της αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, υποδηλώνοντας ότι πιστεύει ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μπορούν να τους αναγκάσουν το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με αμερικανικούς όρους.

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Ο Κέιν και άλλοι στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ θεωρούν πως αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

Δεν υπάρχει εύκολη στρατιωτική λύση για να τερματιστεί ένας πόλεμος στον οποίο ο πρόεδρος επέλεξε να εμπλακεί, είναι κυρίως το μήνυμα των αξιωματούχων.

«Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της»

Ο πόλεμος έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύουν ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».

Για τους λόγους αυτούς, ο Κέιν και άλλοι αξιωματούχοι του Αμερικανού προέδρου έδειξαν επιφυλακτικότητα απέναντι στο τελευταίο σχέδιο, στα τέλη Ιουλίου, για τη διεξαγωγή νέων, πιο σφοδρών επιθέσεων.

«Οι μόνοι που τάχθηκαν υπέρ της επιχείρησης ήταν στελέχη του CENTCOM», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι και το Ισραήλ υποστήριζε ευρέως μια επιχείρηση για την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά αποφάσισε να κάνει πίσω μετά από συνομιλίες με συμμάχους στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι του εξέφρασαν τον φόβο τους για αντίποινα από το Ιράν.

Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ σε βασικά πυρομαχικά αποτέλεσε επίσης παράγοντα, όπως ανέφερε το CNN. Πολλές πηγές δήλωσαν ότι η έλλειψη αμερικανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας υψηλής τεχνολογίας θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανές ιρανικές απαντήσεις, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές, είναι απίθανο να αναγκάσει το Ιράν να υποκύψει και σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει αντίποινα που θα στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές των χωρών του Κόλπου.

Ο Τραμπ έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο βομβαρδισμού γεφυρών, αλλά και αυτό είναι εξίσου απίθανο να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με μια δεύτερη πηγή.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά πολλά άλλα σημεία που να μπορούν να χτυπηθούν, καθώς η κατάσταση μοιάζει με παιχνίδι “χτύπα το τυφλοπόντικα” με τις εγκαταστάσεις drone και πυραύλων. Ο βομβαρδισμός σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε πολύ μεγαλύτερη δημόσια σημασία».

Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί ηγέτες προειδοποίησαν επίσης τον Τραμπ ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ιδίως εκείνα που προορίζονται για το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ πιστεύουν ότι τα αποθέματα πυρομαχικών είναι «επικίνδυνα χαμηλά».

Η έλλειψη πυρομαχικών αποτελεί επίσης έναν από τους λόγους για τους οποίους το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) άρχισαν πρόσφατα να επανεξετάζουν τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.