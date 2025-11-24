CNN: Οι ΗΠΑ διαφημίζουν την πρόοδο της ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας – Ουκρανίας όμως αινιγματική παραμένει η στάση του Κρεμλίνου

Στην τελική ευθεία φαίνεται να έχει μπει η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η λήξη αυτού του πολέμου, φαίνεται ότι έχει μπει υψηλά στην ατζέντα του ειρηνοποιού Ντόναλντ Τραμπ, με την κυβέρνησή του να έχει εκπονήσει ένα σχέδιο 28 σημείων για το τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο αυτό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφεραν διεθνή μέσα αρχικά, είχε συνταχθεί από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, ενώ έκαναν ακόμη και λόγο για μετάφραση της συμφωναίας, απευθείας από τα ρώσικα, καθώς όπως δείχνουν η Ουκρανία, θα πρέπει να κάνει μεγαλύτερες υποχωρήσεις για να έρθει το τέλος του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία, συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και μετά από τεράστιες πιέσεις από την Ουάσιγκτον και τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μάρκο Ρούμπιο, το βράδυ της Κυριακής 23.11.2025, εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος σχετικά με την επιτευξη της συμφωνίας.

Όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη διάσκεψη στη Γενεύη για το Ουκρανικό, υπάρχει ένα ισχυρό κείμενο, ενώ υπήρξε τεράστια πρόοδος. Όπως τόνισε ακόμη, «τα ζητήματα που απομένουν δεν είναι ανυπέρβλητα».

Οι πιέσεις των ΗΠΑ στην Ουκρανία και οι συμβιβασμοί του Κιέβου

Όμως, δεδομένου του βάθους των μεγάλων συμβιβασμών που καλείται να κάνει η Ουκρανία στην δημοσιοποιημένη εκδοχή των αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων – οι οποίες θεωρούνται ότι ευνοούν έντονα τη Ρωσία – ο ισχυρισμός ότι μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν μοιάζει αδύναμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση, για παράδειγμα, να παραδώσει η Ουκρανία σημαντικά εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει πλήρως καταλάβει, αποτελεί εδώ και καιρό κόκκινη γραμμή για το Κίεβο, ειδικά επειδή η περιοχή περιλαμβάνει την «αμυντική ζώνη» από οχυρωμένες πόλεις και χωριά που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ουκρανική ασφάλεια, αναφέρει το CNN.

Οι αμερικανικές προτάσεις που είδε το CNN προτείνουν η περιοχή να γίνει ρωσική αποστρατικοποιημένη ζώνη, στην οποία οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα συμφωνήσουν να μην εισέρχονται. Αλλά το να διατάξουν τον ουκρανικό στρατό να παραδώσει γη για την οποία οι στρατιώτες του πολέμησαν και πέθαναν, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Το ίδιο ισχύει και για τον προτεινόμενο περιορισμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αν και το όριο ορίζεται στο μέγιστο των 600.000 στρατιωτών στο αμερικανικό σχέδιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι φοβούνται πως αυτό θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον, φαινομενικά πιο αποφασισμένη από ποτέ να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία, έχει ξεκαθαρίσει ότι περιμένει η Ουκρανία να συμμορφωθεί, απειλώντας να αποσύρει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο και αφήνοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – όπως είπε ο Τραμπ – «να πολεμήσει όσο αντέχει η καρδιά του».

Σε δήλωση το βράδυ της Κυριακής από την Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος είπε ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν πως το τελευταίο σχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων «αντανακλά τα εθνικά τους συμφέροντα ασφάλειας» μετά από διάφορες αναθεωρήσεις και διευκρινίσεις με τη συμβολή κορυφαίων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Γενεύη.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι όλες οι βασικές τους ανησυχίες – εγγυήσεις ασφάλειας, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, προστασία υποδομών, ελευθερία ναυσιπλοΐας και πολιτική κυριαρχία – αντιμετωπίστηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της συνάντησης», ανέφερε η δήλωση.

Τι θα κάνει το Κρεμλίνο

Ακόμη κι αν το τρέχον αμερικανικό σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων όντως λειτουργεί πλέον για την Ουκρανία, είναι πολύ πιθανό να μην λειτουργεί πια για τη Ρωσία, η οποία σταθερά αρνείται να υποχωρήσει από τις μέγιστες απαιτήσεις της.

Και το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής έχει δεχτεί περιορισμένη πίεση από τις ΗΠΑ για να το κάνει.

Στη Γενεύη, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει στο ερώτημά μου σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα περιμένουν επίσης από τη Ρωσία – όχι μόνο από την Ουκρανία – να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Αλλά αν ο Λευκός Οίκος είναι πραγματικά σοβαρός σχετικά με την επίτευξη αυτού που τώρα αποκαλεί «σταθερή, ολοκληρωμένη ειρήνη» στην Ουκρανία, το να πείσει με κάποιον τρόπο το Κρεμλίνο να συμβιβαστεί μπορεί να είναι η καλύτερη του επιλογή.