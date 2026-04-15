CNN: Οι Ιρανοί σκάβουν στα υπόγεια τούνελ για να βρουν εκτοξευτές πυραύλων που είχαν κρύψει

Το Ιράν έχει ξεκινήσει να ξεθάβει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της, και ειδικά τους εκτοξευτήρες πυραύλων, που θάφτηκαν από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.

Το Ιράν χρησιμοποιεί βαρύ εξοπλισμό για να ανασύρει εκτοξευτές πυραύλων που έχουν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που έδειξε το CNN, δείχνουν ότι περίπου οι μισοί από τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι μετά από ένα μήνα μαχών.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να χρησιμοποιεί βαρύ εξοπλισμό για να ανασύρει εκτοξευτές πυραύλων που έχουν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.