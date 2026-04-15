Νέα πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Να περνούν τα πλοία από τη μεριά του Ομάν

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από την πλευρά του Ομάν, υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη εξετάζει προτάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση και να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Το Ιράν φέρεται διατεθειμένο να μην παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από συγκεκριμένο θαλάσσιο διάδρομο, ωστόσο η στάση αυτή εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκριθούν στα αιτήματά του στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν είναι εσφαλμένες, δήλωσε σήμερα Τετάρτη 14.04.2026, σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ.

⁠Όπως η ίδια επισήμανε, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται αισιόδοξες ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για απευθείας διαπραγματεύσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών που μπαίνουν ή βγαίνουν από ιρανικά λιμάνια, ενώ την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα για τα πλοία που κατευθύνονται σε μη ιρανικά λιμάνια.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια ενέργεια, καθώς έχει διακοπεί η θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εφαρμόζεται πλήρως, με την CENTCOM να ανακοινώνει ότι καμία θαλάσσια κίνηση δεν πραγματοποιείται χωρίς τον έλεγχό της.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι το τέλος του πολέμου πλησιάζει και ότι δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «μεγάλη συμφωνία» σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει υψηλή στην ευρύτερη περιοχή, με συνεχείς επιθέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό δορυφόρο για τον εντοπισμό αμερικανικών βάσεων.

Στην Ευρώπη, εξετάζεται η δημιουργία μιας «Συμμαχίας των Προθύμων» χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, με στόχο τη διαχείριση της κατάστασης την επόμενη ημέρα στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα περιβάλλον που παραμένει εξαιρετικά ρευστό και αβέβαιο.