Coldplay: Άλλη μια «άβολη» στιγμή σε συναυλία τους – «Σας αντιμετωπίζω ανθρώπινα ανεξάρτητα από την καταγωγή σας»

Οι Coldplay είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των τελευταίων ετών. Με πολλές επιτυχίες με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Γεμίζουν με ευκολία τεράστια στάδια και οι συναυλίες τους γίνονται sold out σε λίγα λεπτά. Το έκανα και στο Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ.

Όμως, όπως αποδεικνύεται η διάδραση με το κοινό δεν ταιριάζει στους Coldplay. Μετά το περιστατικό με την Kiss cam η οποία αποκάλυψε έναν παράνομο δεσμό σε όλο τον πλανήτη, ένα δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε και κάνει τον γύρο των social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με κάποιο ζευγάρι, δεν ήταν καν ερωτικό. Οι Coldplay κάλεσαν δυο κορίτσια από το κοινό στη σκηνή και όπως αποκαλύφθηκε ήταν από το Ισραήλ. Στο άκουσμα της καταγωγής τους ακούστηκαν γιουχαΐσματα και επιδοκιμασίες δηλαδή οι αντιδράσεις του κοινού ήταν ανάμεικτες και ο Κρις Μάρτιν αντέδρασε ως εξής:

«Ακούστε. Θα πω το εξής: Είμαι ευγνώμων που είστε εδώ ως άνθρωποι. Και σας αντιμετωπίζω σαν ίσους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε που είστε τρυφερές και ευγενικές. Και παρότι είναι αμφιλεγόμενο θα ήθελα να καλωσορίσω όσους είναι στο κοινό από την Παλαιστίνη. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε όλοι ισότιμοι ως άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ».

Coldplay: “oh, you’re Jewish? Well, ok, I’ll treat you as humans… Shout out to the Palestinians..” pic.twitter.com/ZU6eupFTZh — Open Source Intel (@Osint613) September 2, 2025

Αυτό που πολλοί του καταλογίζουν είναι ότι την ώρα που κάποιοι γιούχαραν τις νεαρές αντί να τις υπερασπιστεί πολιτικοποίησε το γεγονός. Μια συναυλία. Και ότι τις έκανε να αισθάνονται ένοχες για την καταγωγή τους.