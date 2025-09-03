Coldplay: Κατηγορούν τον Κρις Μάρτιν για αντισημιτισμό επειδή κάλεσε Ισραηλινές στη σκηνή και μίλησε για «ίσους ανθρώπους στη Γη»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, σε δύο νεαρές Ισραηλινές, τις οποίες ανέβασε στη σκηνή σε συναυλία στο Λονδίνο την περασμένη Κυριακή (31.12.2025).

«Ακούστε. Θα πω το εξής: Είμαι ευγνώμων που είστε εδώ ως άνθρωποι. Και σας αντιμετωπίζω σαν ίσους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε που είστε τρυφερές και ευγενικές. Και παρότι είναι αμφιλεγόμενο θα ήθελα να καλωσορίσω όσους είναι στο κοινό από την Παλαιστίνη. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε όλοι ισότιμοι ως άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ» ακούγεται να λέει ο Κρις Μάρτιν με το κοινό των Coldplay να αποδοκιμάζει τις δύο νεαρές και να επιδοκιμάζει τον τραγουδιστή με χειροκροτήματα.

Η αντίδραση του τραγουδιστή, αλλά και του κοινού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ισραηλινούς και Εβραίους θαυμαστές της μπάντας αλλά και influencer, οι οποίοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «εξευτελιστικό», «απάνθρωπο» και «αηδιαστικό».

«Δεν μπορεί καν να φανταστεί πόσο ταπεινωτική πρέπει να ήταν εκείνη η στιγμή για τις δύο θαυμάστριες. Φανταστείτε να σας καλούν να γιορτάσετε ως θαυμαστές της αγαπημένης σας μπάντας και αυτό να μετατρέπεται σε μια ευκαιρία να δικαιολογήσετε την ύπαρξή σας μπροστά σε ένα κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων», έγραψε στο X (πρώην Twitter) η δημοσιογράφος Εύα Μπάρλοου.

Coldplay: "oh, you're Jewish? Well, ok, I'll treat you as humans… Shout out to the Palestinians.." pic.twitter.com/ZU6eupFTZh
September 2, 2025

Για «αηδιαστικά» σχόλια του Κρις Μάρτιν έκανε λόγο ο εβραίος YouTuber, Γιάακοφ Λάνγκερ προσθέτοντας «οι Coldplay κάλεσαν δύο γυναίκες στη σκηνή και μετά τις επέπληξαν και τις έκαναν να νιώσουν άσχημα επειδή… είναι Ισραηλινές. Δεν ανέφερε τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Στην πραγματικότητα, δεν τις αντιμετώπισε σαν ανθρώπινα όντα».

Ο ερευνητής Κέισι Μπαμπ επέκρινε τον Μάρτιν ότι μετέτρεψε «αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά γιορτής, δέους και ενθουσιασμού σε μια βραδιά ταπείνωσης, σύγχυσης και θλίψης, επειδή σου λείπει ακόμη και η πιο βασική κατανόηση των πραγμάτων που κηρύττεις.

Αντί να τους υποστηρίξεις και να τους φερθείς όπως θα φερόσουν σε οποιονδήποτε άλλο οπαδό – με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια – τους έκανες να νιώσουν ότι τους ανέχεσαι υπό όρους, τους απο-ανθρωποίησες και τους έκανες να νιώσουν ένοχοι που είναι Εβραίοι».

Η Creative Community for Peace κατήγγειλε τον Κρις Μάρτιν σε ανάρτησή της, «αντί να τις υπερασπιστεί, ο Κρις Μάρτιν “εξισορρόπησε” την κατάσταση χαιρετώντας την Παλαιστίνη και μετά είπε στις κοπέλες ότι τις αντιμετωπίζει ως ανθρώπους αυτής της Γης. Γιατί οι Ισραηλινοί πρέπει να τους υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι; Δεν είναι ήδη οι Ισραηλινοί άνθρωποι; Αυτός ακριβώς είναι ο εξευτελισμός που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι ξανά και ξανά, και είναι ντροπή που αυτό συνέβη σε μία σκηνή που προορίζεται για τη μουσική και την ενότητα».

Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, η Creative Community for Peace είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 από μέλη της βιομηχανίας του θεάματος. Η αποστολή της είναι να «χτίζει γέφυρες μέσω των τεχνών», να προωθεί την κατανόηση και την ειρήνη, και να αντιτίθεται σε πολιτιστικά μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, όπως αυτά που προωθούνται από το κίνημα BDS (Boycott, Divestment, Sanctions).

Ο ισραηλινοαμερικανός εμπειρογνώμονας τεχνολογίας, Yaron Samid, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του στο X ως «περήφανο σιωνιστή» και μεγάλο θαυμαστή των Coldplay, εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το «λάθος» του Martin.

Έγραψε: «Η σύζυγός μου και εγώ, και οι δύο Ισραηλινοί, είμαστε φανατικοί θαυμαστές των Coldplay εδώ και δύο δεκαετίες, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να τους δούμε σε συναυλίες αρκετές φορές. Γι’ αυτό το λάθος του Κρις Μάρτιν στο στάδιο Wembley είναι ιδιαίτερα οδυνηρό».

Είπε ότι ο Μάρτιν «πάντα φαινόταν να είναι ένας ευγενικός, στοργικός άνθρωπος», αλλά ότι η χρήση των λέξεων του κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν ένα «αδιάκριτο λάθος» εν μέσω «αυξανόμενων προκαταλήψεων εναντίον του ισραηλινού λαού».

«Είσαι καλύτερος από αυτό. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα», κατέληξε.

Η Macabee Task Force, η οποία ισχυρίζεται ότι η αποστολή της είναι να «αντισταθεί στην αυξανόμενη τάση αντισημιτισμού και αντισιωνισμού στα πανεπιστήμια της Αμερικής», επιτέθηκε στους Coldplay.

Έγραψαν στο X: «Αν και εκτιμούμε ότι ο Chris Martin των Coldplay προσπάθησε (κατά κάποιον τρόπο) να είναι ευγενικός με δύο Ισραηλινές θαυμάστριες, πολιτικοποίησε άσκοπα τη στιγμή, ξεχωρίζοντάς τους με έναν τρόπο που δεν θα είχε κάνει για θαυμαστές οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας.

«Οι Ισραηλινοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γιορτάζουν την ταυτότητά τους επί σκηνής χωρίς να χρειάζεται να τους διαβεβαιώνει κάποιος διάσημος ότι είναι «άνθρωποι». Αυτό δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να ειπωθεί.

Αν ο Κρις Μάρτιν ήθελε να κάνει κήρυγμα σε κάποιον, θα έπρεπε να ήταν στους οπαδούς που τον αποδοκίμασαν, όχι στους Ισραηλινούς οπαδούς που απλώς ήρθαν να απολαύσουν μια συναυλία».