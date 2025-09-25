Δανία: Τα drones στο Άαλμποργκ ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που σταμάτησαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25.09.2025) στον εναέριο χώρο της Δανίας από την παρουσία drones με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν σταματήσει πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Τα drones εμφανίστηκαν πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας Άαλμποργκ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρινστρουπ τα οποία και επηρεάστηκαν αναστέλλοντας τη λειτουργία τους. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο σκοπός των drones ήταν άγνωστος και δεν ήταν σαφές ποιος τα έλεγχε, αλλά πετούσαν με αναμμένα τα φώτα τους. Η εμφάνιση των drones προκάλεσαν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας

Σε μια ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Nordjyllands ανέφερε: «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Aalborg και ο εναέριος χώρος είναι κλειστός. Η αστυνομία είναι παρούσα και διερευνά περαιτέρω».

Το Άαλμποργκ βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, στην περιοχή της Γιουτλάνδης, και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας σε πληθυσμό.

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι τα drones ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν σταματήσει πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Ανέφερε ότι επηρεάστηκαν επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας, καθώς χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ ως στρατιωτική βάση, με την τοποθεσία να φιλοξενεί τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του στρατού, τη ναυτική δύναμη ειδικών επιχειρήσεων και την ναυτική περιπολία με σκύλους.

Η αστυνομία της Δανίας ανέφερε ότι τα άγνωστα drones δεν βρίσκονταν πλέον πάνω από τον εναέριο χώρο του Άαλμποργκ, αλλά η αστυνομία της Νότιας Γιουτλάνδης πρόσθεσε ότι drones είχαν επίσης παρατηρηθεί κοντά σε αεροδρόμια στις πόλεις της Δανίας Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ.

Η Πτέρυγα Μαχητικών Σκρύντστρουπ στη Νότια Γιουτλάνδη είναι η βάση για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35 της Δανίας.