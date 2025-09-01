Δανία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό περιστατικό βγήκε στο φως της δημοσιότητας για έναν πρώην υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο της Δανίας, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο Χένρικ Σας Λάρσεν (Henrik Sass Larsen) είναι ο πρώην υπουργός που καταδικάστηκε ενώ επίσης έχει αποτελέσει πρώην ανώτατο στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών και υπουργός Βιομηχανίας την περίοδο 2013-2015 στην Δανία. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι είχε στον υπολογιστή του περισσότερες από 6.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Βέβαια ο υπουργός κατά την διάρκεια της δίκης αρνούνταν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του το υλικό αυτό επειδή προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιος τον είχε κακοποιήσει όταν ήταν παιδί. «Έψαχνε για υλικό με τον ίδιο όταν ήταν παιδί», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος του, Μπερίτ Έρνστ (Berit Ernst). Η εξήγησή του βέβαια δεν έπεισε τους δικαστές και η εισαγγελέας δήλωσε επίσης «ικανοποιημένη από το σημερινό αποτέλεσμα».

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο 59χρονος είπε στο δικαστήριο ότι το 2018 έλαβε έναν σύνδεσμο προς ένα βίντεο 50 ετών, στο οποίο εμφανιζόταν ο ίδιος να κακοποιείται σεξουαλικά όταν ήταν τριών ετών.

Κατέθεσε επίσης ότι το 2020 έλαβε ένα άλλο βίντεο, στο οποίο ένα κορίτσι τριών ετών βιαζόταν εν παρουσία του, όταν ήταν και ο ίδιος περίπου στην ίδια ηλικία. Είπε ότι και τα δύο βίντεο εξαφανίστηκαν μετά την προβολή τους.

Ωστόσο, ήταν αποφασισμένος να τα βρει ώστε να εντοπίσει τους δράστες, μια αναζήτηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οδήγησε σε μερικά από τα πιο σκοτεινά σημεία του διαδικτύου. Παραδέχτηκε επίσης ότι μετανιώνει που δεν ειδοποίησε τις αρχές όταν έλαβε τα βίντεο.

Η δικηγόρος του δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που μπήκε ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία. Θα δούμε εάν είναι το οριστικό τέλος ή αν θα ασκήσουμε έφεση», είπε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του, Μπέριτ Ερνστ, αφού ανακοινώθηκε η ποινή.

Ο Σας Λάρσεν κατηγορούταν επίσης για κατοχή σεξουαλικής κούκλας με μορφή παιδιού, φωτογραφίες της οποίας παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Κατέθεσε ότι δεν την αγόρασε, αλλά την έλαβε δωρεάν μαζί με μια παραγγελία από την Κίνα μέσω διαδικτύου.

Η δικηγόρος του Λάρσεν μάλιστα ανέφερε ότι ο πελάτης της «ήθελε απεγνωσμένα όλο αυτό να τελειώσει».

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο και οδήγησε στην απομάκρυνση του από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ενώ η Πρωθυπουργός των Σοσιαλδημοκρατών, Μέτε Φρέντερικσεν, είχε εκφράσει την έκπληξή της για την υπόθεση.